Общество 17 февраля 2026 19:14

Рабочие профессии сохраняют ключевые позиции на рынке труда, заявила эксперт

Спрос на квалифицированных рабочих в России остается высоким, несмотря на сокращение общего числа вакансий в последние месяцы. Об этом в эфире телеканала «Крым 24» сообщила доцент кафедры менеджмента Президентской академии в Санкт-Петербурге, кандидат экономических наук Линда Рыжих.

По ее словам, структура кадрового спроса остается устойчивой: рабочие профессии по-прежнему занимают ключевые позиции и формируют значительную долю рынка труда.

Эксперт отметила, что наибольшая потребность в специалистах сохраняется в обрабатывающей промышленности. В отрасли ощущается серьезный дефицит квалифицированных машинистов, слесарей, электриков и других представителей рабочих специальностей.

Кроме того, высокий спрос на сотрудников сохраняется в торговле и тяжелом машиностроении.

Средняя заработная плата рабочих колеблется от 56 до 74 тысяч рублей в месяц. При этом, подчеркнула Рыжих, фактический доход может быть выше за счет бонусов и компенсаций, которые предлагают работодатели.

#рабочие профессии #кадры #вакансии
