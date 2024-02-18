Рабочие из Татарстана устранили порыв водопроводной сети в Лисичанске

Аварийная бригада из Татарстана устранила крупный порыв на центральном водопроводе одного из жилых микрорайонов Лисичанска. В результате в кратчайшие сроки удалось решить вопрос восстановления подачи воды в многоквартирные дома и социальные объекты.

В данный момент аварийная бригада из Казани, несмотря на выходной день, оказывает помощь местному «Водоканалу» в ремонте городской сети водоснабжения.

Ранее мы сообщали о том, что аварийная бригада из Татарстана, меньше чем за месяц ликвидировала в Лисичанске 17 крупных порывов и установила запорную арматуру в главной камере водонасосной станции города.

Фото: «Татар-информ»

Материал подготовлен при участии Сергея Толмацкого.