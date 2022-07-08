Медики, рабочие и госслужащие Татарстана пожаловалось на небольшие зарплаты

40% работников Татарстана сообщили, что их нынешней заработной платы недостаточно для основных трат. Это на 14% больше, чем годом ранее, сообщает пресс-служба hh.ru со ссылкой на опрос.

Еще 44% признались, что зарплаты хватает с трудом, и только 16% отметили, что их доход от работы покрывает основные расходы. Чаще всего о категоричной нехватке денег сообщали соискатели в возрасте от 45 до 54 лет, следует из исследования.

Больше всего на основные нужды зарплаты не хватает рабочему персоналу, медикам и госслужащим. Те, кому зарплаты однозначно хватает, встречаются среди ИТ-специалистов, представителей сфер добычи сырья и высшего менеджмента.

При этом каждый второй из числа тех, кому с трудом или вообще не хватает средств на основные нужды, отметил, что ему требуется еще более 20 тыс. рублей в месяц. Еще 21% хотели бы получать на 15-20 тыс. рублей больше, 22% – на 10-15 тыс. рублей и 8% – в пределах 10 тыс.