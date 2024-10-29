Рабочие альметьевского завода ОМК стали победителями одного из крупнейших профконкурсов

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Корпоративный конкурс среди рабочих специальностей - только одна из множества возможностей для профессионального развития и роста, которые предоставляет ОМК.

«У наших сотрудников хорошая база для профессионального развития. Корпоративный конкурс «Профессионал» позволяет участникам прокачать свои знания, обменяться опытом с коллегами, продемонстрировать мастерство и тем самым заявить о себе. Практически каждый третий финалист конкурса прошлых лет повысил разряд, занял руководящую должность, стал наставником или экспертом. А успех наших сотрудников является залогом успеха всей компании, ведь развитие – это взаимно», - прокомментировала директор по управлению персоналом ОМК Наталья Ямщикова.

ОМК проводит корпоративный конкурс профессионального мастерства среди рабочих профессий «Профессионал» на протяжении 10 лет. Соревнования организуют с периодичностью один раз в два года. В 2022 году заявки на участие подали около 450 заводчан, а в 2024 году желание показать свое мастерство изъявили рекордное количество человек – более 1200. Наравне с опытными мастерами соревновались и студенты Выксунского металлургического колледжа им. А. А. Козерадского.