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Рабочие альметьевского завода ОМК стали победителями одного из крупнейших профконкурсов
Электромонтер альметьевского завода ОМК Рустем Фаррахов и его коллега, грузчик-стропальщик Денис Татьянин вошли в число призеров и победителей конкурса «Профессионал - 2024». Это одно из крупнейших соревнований среди представителей рабочих профессий в России.
Всего в конкурсе, который традиционно проводит Объединенная металлургическая компания (ОМК) среди 38 тыс. сотрудников своих заводов, участвовали 1200 человек из Альметьевска (Республика Татарстан), Благовещенска (Республика Башкортостан), Белгорода, Выксы (Нижегородская область), Челябинска, Чусового (Пермский край) и сети вагоноремонтных депо со всей страны, а также выксунские студенты. В финал вышли 197 человек, а призерами стали - 61. Вместе с особыми благодарностями за профессиональное мастерство и вклад в развитие компании, победителям вручили денежное вознаграждение. Призовые за третье, второе и первое места составили 70, 100 и 150 тысяч рублей.
Рустем Фаррахов ранее уже участвовал в конкурсе «Профессионал». В 2022 году он занял третье место в номинации «Промышленная автоматика». Но этом Рустем не остановился, продолжил совершенствовать свои знания и навыки. И вот заслуженная награда – первое место и звание «Профессионал - 2024».
«Первое место каждый день не получаешь, поэтому во время награждения волновался. Буду надеяться, что это не последняя моя награда. Обязательно привезу в Альметьевск много других. Соревноваться всегда интересно, а когда вокруг тебя настоящие профессионалы, хочется показать себя достойно. Рад, что стал победителем – это еще одна мотивация, чтобы держать высокий уровень и быть примером для молодых специалистов», - сказал электромонтер Рустем Фаррахов.
Второе место в конкурсе занял грузчик-стропальщик завода ОМК в Альметьевске Денис Татьянин в командной номинации «Лучшее звено по грузоподъемным механизмам». Бригада, в которой он работает, постоянно улучшает качество и сокращает время погрузки на автомобильный и железнодорожный транспорт. Сам Денис четко видит перспективы роста внутри компании. Он участвует в программе «Кадровый резерв», замещая мастеров участка во время их отсутствия, а также передает опыт молодым рабочим цеха.
Корпоративный конкурс среди рабочих специальностей - только одна из множества возможностей для профессионального развития и роста, которые предоставляет ОМК.
«У наших сотрудников хорошая база для профессионального развития. Корпоративный конкурс «Профессионал» позволяет участникам прокачать свои знания, обменяться опытом с коллегами, продемонстрировать мастерство и тем самым заявить о себе. Практически каждый третий финалист конкурса прошлых лет повысил разряд, занял руководящую должность, стал наставником или экспертом. А успех наших сотрудников является залогом успеха всей компании, ведь развитие – это взаимно», - прокомментировала директор по управлению персоналом ОМК Наталья Ямщикова.
ОМК проводит корпоративный конкурс профессионального мастерства среди рабочих профессий «Профессионал» на протяжении 10 лет. Соревнования организуют с периодичностью один раз в два года. В 2022 году заявки на участие подали около 450 заводчан, а в 2024 году желание показать свое мастерство изъявили рекордное количество человек – более 1200. Наравне с опытными мастерами соревновались и студенты Выксунского металлургического колледжа им. А. А. Козерадского.
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