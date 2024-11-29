«Рабочая неделя утомила»: Зоопарк Казани показал забавное видео с уставшим сурикатом

фото: скриншот видео

Зоопарк Казани показал забавное видео с уставшим сурикатом. Как отметили сотрудники зооботсада, маленький зверек всем своим телом и глазами отлично передал «настроение пятницы».

На опубликованных кадрах, сурикат пытается собраться и встать, но безуспешно. По всей видимости, зверька очень утомила эта рабочая неделя и предстоящие выходные он, судя по его глазам, не будет «вылезать из постели», набираясь сил перед предстоящими рабочими буднями.

После нескольких попыток «проснуться» «малыш» будто понимает, что сейчас не лучшее время для бодрствования и, положив голову на песок, сладко засыпает.

видео: телеграм-канал казанского зоопарка