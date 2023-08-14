Рабочая группа по СВО отработала 28 тыс. обращений от бойцов и их семей за полгода

За первое полугодие 2023 года рабочая группа по СВО отработала 28 тыс. обращений от участников спецоперации и членов их семей. Об этом сообщил руководитель группы, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.



В шестом докладе, направленном Президенту России Владимиру Путину, были подведены итоги работы за шесть месяцев. На основе обращений в рабочую группу были подготовлены десятки инициатив, причем многие из них уже стали федеральными законами.



«Среди них — признание ополченцев Донбасса ветеранами боевых действий, право участников СВО на бесплатную юрпомощь, включение их самих и их детей в специальную квоту при поступлении в вузы и ряд других мер поддержки», — напомнил глава группы по СВО.

Рабочая группа продолжает работать трудиться в этом направлении. Так, они планируют принять меры, чтобы боевой опыт и квалификация, полученные участниками спецоперации в добровольческих формированиях, учитывались при переходе на контракт. Еще одна инициатива связана с «бесшовным механизмом» для перевода бойцов из военных в гражданские больницы на лечение и обратно, увеличением пропускной способности военно-врачебных комиссий.

«Исключение из состава доходов, учитываемых при назначении детских пособий, выплат контрактникам и добровольцам, которые выполняют боевые задачи в зоне СВО, а также единовременных поощрений за награды», — отметил политик.

Некоторые законопроекты рабочей группы по СВО уже внесены и будут рассмотрены в осеннюю сессию. Это инициатива, освобождающая погибших или тяжело раненых поручителей-участников СВО от обязательств по кредитам.



Также на рассмотрении Госдумы находится законопроект о приравнивании к социальным предпринимателям работодателей, трудоустраивающих участников спецоперации. Это поможет стимулировать за счёт мер господдержки трудоустройство демобилизовавшихся бойцов, включая добровольцев и гражданских специалистов, обеспечивавших выполнение задач спецоперации.

Помимо этого, внесён законопроект о механизме обязательного государственного страхования добровольцев спецоперации. Продолжится рассмотрение законопроекта, по которому семьи бывших сотрудников правоохранительных органов, погибших в СВО, получат право на сохранение выплат на жильё. В зависимости от региона и вида службы эти выплаты варьируются от 2,7 миллиона до почти 5 миллионов рублей.

Координатор рабочей группы по СВО в Татарстане, региональный координатор проекта «Женское движение Единой России» Алсу Набиева рассказала, что в республике действует широкий спектр мер соцподдержки участников СВО и членов их семей.

К примеру, бойцам батальонов «Алга» и «Тимер» предоставляется единовременная денежная выплата в 360 тысяч рублей. 2 миллиона рублей получают семьи погибших в спецоперации, и для таких семей в Татарстане действует масштабное социальное сопровождение. Дети участников СВО также охвачены комплексом мер соцподдержки.

Дети бесплатно питаются в школах. Отменена оплата за детсад, предусмотрены бесплатные путевки в лагеря. На предстоящий учебный год в вузах Татарстана 10% бюджетных мест выделили Героям России и детям участников спецоперации.

На региональном уровне для мобилизованных действует освобождение от налогообложения транспортных средств, также предусмотрена компенсация за газификацию, предоставляются кредитные каникулы. Герои России или награжденные орденами за заслуги в спецоперации, а также семьи погибших могут бесплатно получить

земельные участки в Татарстане.

Напомним, рабочая группа по вопросам СВО создана по распоряжению Президента России Владимира Путина. Её возглавил первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак. В состав группы вошли представители обеих палат федерального парламента и всех парламентских партий, Министерства обороны, лидеры общественных организаций, ведущие военные корреспонденты.