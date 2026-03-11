Рабочая группа из РТ выехала в Дагестан для организации «Тура для СВОих»

Фото: пресс-служба МРОО «Первый патриот»

Рабочая группа из Татарстана во главе с учредителем МРОО «Первый патриот» Артуром Сабирьяновым выехала в Махачкалу для организации туристического маршрута «Тур для СВОих». Об этом сообщает пресс-служба организации.

Проект направлен на социальную адаптацию и реабилитацию участников СВО, а также на укрепление патриотического духа и знакомство с историко‑культурным наследием регионов. Поездка в Дагестан пройдет с 25 по 28 апреля, всего в ней примут участие порядка 80 ветеранов спецоперации, в том числе из Татарстана.

Сегодня уже прошла встреча с председателем Дагестанской региональной общественной организации татарской национальной культуры «Туган Тел» Эльмирой Кадыровой, во время которой обсудили вопросы совместной работы по культурной программе тура, привлечение местных экскурсоводов и организацию инклюзивных мероприятий для участников тура.

Ключевым мероприятием станет круглый стол «Обмен опытом поддержки, социальной адаптации и реабилитации участников СВО», где представители организаций, эксперты и сами участники поделятся своими практиками и наработками в этой сфере.