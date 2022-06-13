Рабит Батулла: «У меня еще остается надежда, что татары так просто не сдадутся»

Рабит Батулла – особая и заметная фигура в татарской культуре. Автор множества сказок, переводчик и толкователь Корана, актер, режиссер, телеведущий. Человек, который имеет свою точку зрения по многим актуальным вопросам. В интервью «Татар-информу» 84-летний писатель рассказал о своем детстве, планах и надеждах на будущее татарского народа.

Рабит Батулла: «У татар сейчас идет деградация. У нас отняли религию, и мы семьдесят лет жили без веры» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Как к вам лучше обращаться – Рабит абый или Роберт абый?

Так, как написано в книгах.

Значит, Рабит абый. Почему для себя вы выбрали именно это имя?

Во-первых, в деревне в детстве меня всегда называли на наш, татарский манер, с прибавлением гласного перед первым согласным: «Ырабит» вместо Роберт. Так удобнее произносить. Сталин у татар становился «Ысталин», а например, Альберт – «Әлбирт». Ко мне и сейчас в родной деревне обращаются «Ырабит». А во-вторых – Рабит, Рабита с арабского означает «ведущий, лидер».

В паспорте имя тоже поменяли?

Я об этом думал, но своевременно этого не сделал. Сейчас смена имени будет связана с разными сложностями, и детям придется возиться с документами, очень много бумаг заполнять. По документам я Роберт.

«Зависть – худший недуг мира»

Рабит абый, о вашем детстве известно очень мало. В какой вы семье росли, как проходили ваши детские годы?

Думаю, в моей судьбе – судьба всех, кто так же, как я, родился в 1938 году, или же моя судьба – в их судьбе. Детство мое прошло так же, как и у моих сверстников, лишь с некоторыми отличиями. Как и все, с детства был приучен к труду, помогал в хозяйстве, и в колхозе приходилось работать.

«Из-за зависти татары и башкиры живут в ссоре. Никак не могут поделить писателей, поэтов...» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Моего отца в деревне всячески притесняли – и председатель сельсовета, и председатель колхоза, потому что отец стоял на учете в НКВД. Но мы не жили бедно – когда другие дети ходили в лаптях, у нас на ногах были кожаные сапоги. У нас были корова, пасека, папа каждый год на мясо забивал лошадь. Уточню – специально откормленную для этого молодую лошадь (елкы) не старше двух лет. Вот говорят – «ат ите» (конина), но это неправильно, татары не едят мясо коня, едят «елкы ите». У лошади, которую использовали в хозяйстве, запрягали или которая участвовала в гонках, мясо непригодно к употреблению, плохо пахнет и жилистое, а бульон из нее мутный.

В Великую Отечественную войну папа три с половиной года находился в плену. До войны шестнадцать лет был учителем, а в родной деревне его выгнали из школы и сделали самым простым рабочим. Якобы пленный не должен учить советских детей. Каждую неделю его вызывали в какие-то организации на допрос, иногда он приходил со следами побоев. Около года отсидел в тюрьме. Мама тоже была учительницей. Ее тоже выгнали из школы. Огород у нас отняли, дали илистую землю у озера. Туда даже трактор нельзя было запускать.

Папа не вынес издевательств от местной власти и уехал на заработки в Пермский край. Он был очень хорошим плотником, каменщиком, скорняком, пчеловодом, рыбаком – одним словом, умелым и предприимчивым человеком. Папа рассказывал, что в Пермском крае работа плотников-татар очень ценится. Там же он построил себе двухэтажный дом, купил «Москвич». Каждое лето приезжал на своем «Москвиче» в деревню и угощал тех, кто писал на него доносы. Своим злопыхателям он ответил добром. Вот так он отомстил своим недоброжелателям. Если бы он обижался на них, те только обрадовались бы, но он не доставил им такого удовольствия. Принимать угощение от своего противника, признать, что у него в жизни все хорошо и он живет в достатке, – это намного труднее.

«Читая стихи Тукая, многие народы думали, что это их поэт... Пусть думают. Кому от этого плохо?» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Итак, мы подошли к теме зависти. Я считаю, что завистливость – это худший недуг в мире. Как написано в Библии, из-за зависти сын Адама и Евы Каин убил родного брата Авеля. Из-за зависти татары и башкиры живут в ссоре. Никак не могут поделить писателей, поэтов, хотя их уже давно нет в живых. Мустай Карим писал на башкирском, но его родители татары. Надо только радоваться, что татарские писатели служили башкирам. Читая стихи Тукая, многие народы думали, что это их поэт, – узбеки, азербайджанцы, крымские татары, потому что шрифт один, и слова для них были понятны. Пусть думают. Кому от этого плохо? Поэта Акмуллу, татарина по национальности, теперь хотят присвоить себе и башкиры, и казахи, и татары. У него отчим был башкиром, а большая часть творчества посвящена казахам. В этом споре казахи оказались умнее, они признали, что Акмулла – поэт сразу двух народов. Называть его только башкирским поэтом – неправильно. Лучше будет, если признать его поэтом всех тюркских народов.

Когда наши девушки-певицы Дина Гарипова и Эльмира Калимуллина одержали победу в проекте «Голос», получили награды, почетные звания, не все же радовались за них. Вместо того чтобы испытать гордость, писали всякое – тоже из-за зависти.

Почему-то у татар это качество особенно заметно. Даже анекдоты уже есть, как татары «топят» друг друга из зависти.

Такое есть у всех народов, но у татар сейчас идет деградация. У нас отняли религию, и мы семьдесят лет жили без веры. Когда человек воспитывается в исламе, на учениях Корана, такого не происходит. Сейчас мы возводим мечеть, но этого недостаточно, чтобы люди вернулись к религии. Проходят трехмесячные курсы и становятся абыстаями (женщина - религиозный деятель в татарской мусульманской традиции. – Ред.), а сами Корана не знают.

Раньше ведь и писатели доносили друг на друга. Получается, среди них тоже это есть?

В какой-то степени, наверное, есть, но, полагаю, писатели меньше подвержены этому чувству. Мы умеем восхищаться творчеством друг друга. Например, я писал статьи о многих наших литераторах. Недавно вышел в свет мой десятитомник, и лишь в двух томах – мои художественные произведения, остальное – очерки, документы о деятелях искусства.

«Как переводчик Корана и писатель, я хотел бы донести до людей, как я сам понимаю Священное писание» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Хочу издать книгу о своем понимании причин ниспослания Корана»

Рабит абый, мы вас также знаем как автора перевода текста Корана на татарский язык…

Я подготовил десять изданий Корана. Последний вышел в Саудовской Аравии при поддержке Президента. А на издание остальных я нашел спонсоров.

Пока готовил переводы Корана, я понял некоторые вещи, в основном они касаются вопроса «для чего был ниспослан Коран?». Это материал объемом в 200 страниц, но не получается его выпустить, потому что не могу найти спонсора. Как переводчик Корана и писатель, я хотел бы донести до людей, как я сам понимаю Священное писание.

Почему в Коране обнаруживаются подтверждения практически всех научных открытий? Я старался дойти до его философии. Чтобы понять Коран, надо изучать Библию. Обе книги рассказывают об одних и тех же лицах. Библия тоже ниспослана Всевышним, но люди стали дополнять ее своими словами. Поэтому там уже пошли искажения. Коран же ниспослан для того, чтобы очистить Книгу от таких недостоверных вещей.

Как вы решили уехать в Москву учиться?

Нас было трое ребят из одной школы – Наиль Дунаев, Хамза Арсланов и я, мы поступили в московское Высшее театральное училище имени Щепкина. Удивительно получилось. Выпускники-медалисты из ленинградских, московских школ изо всех сил готовятся к экзаменам, а мы с Наилем рубимся в карты. Все удивляются: как так? Окончившие простую школу оказались лучше, чем те, кто учился в престижных. Наша школа была как университет.

Все трое успешно окончили училище, но только Наиль у нас всю жизнь играл в театре. Я стал писателем, нашел себя в этом, считал, что больше нужен в литературе. Вон сколько работы сделано (указывает на заставленные книгами стеллажи). Если бы посвятил себя театру, то эти книги не были бы написаны.

«Вон сколько работы сделано. Если бы посвятил себя театру, то эти книги не были бы написаны» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Многие считают, что театр потерял в вашем лице талантливого актера и режиссера.

Да, два года играл в эпизодах, а потом работал режиссером. Поставил 25 спектаклей. Щепкинцы все говорят, что я был хорошим актером, но я сам так не считал. Если бы с моим уходом театр уже не мог существовать, я бы не ушел. Если бы сказали, что театру не достает Батуллы, я бы вернулся… но так не говорили.

Меня всегда спрашивают: «Почему вы ушли из театра?» Я в шутку отвечаю: «Дал дорогу другим актерам, не хотел заслонять их своим талантом, вон же, после меня как они стали расти».

«Горжусь тем, что не был коммунистом»

Рабит абый, в советское время вас власти притесняли, почему?

Во мне не хватало дипломатии. Даже когда человеку говоришь правду, надо ее сказать так, чтобы в душе не осталось осадка. Я не умел так делать. Кто-то говорит те же слова, но на него не обижаются. А я рубил с плеча. В своих произведениях коммунистов не восхвалял, мог и покритиковать, хоть и несмело. Поэтому секретари обкома Табеев, Валеев меня и не любили. Стали искать, где придраться в моих художественных произведениях. Нашли. Вызывали в серьезные организации и довольно жестко поговорили.

Я никогда не был коммунистом и горжусь этим. Коммунистов считаю лжецами, а я не люблю быть со лжецами.

А кто-то сейчас с тоской вспоминает советские годы.

А я нет. Моя мама, которая трудилась всю жизнь, получала 8 рублей пенсии. Это называется хорошая жизнь? Она должна была получать минимум 30-40 рублей. За одно слово могли упечь в тюрьму – по этому они скучают? Я таких не понимаю. Миллионы людей, большие таланты сгнили в ГУЛАГе. Оклеветанные полмиллиона крымских татар были истреблены. Даже после репатриации по-человечески не вернули отнятые у них земли, дома. Обвинив в нарушении паспортного режима, снова отправили всех в тюрьмы – по этим вещам они тоскуют?

Хрущев был неграмотным, в каждом выступлении допускал ошибки. Не хватало ему культуры, поэтому на Ассамблее ООН ботинками бил по трибуне. При Брежневе был застой, ничего не делалось. Не умел ничего, кроме как шевелить бровями, потому что у него не было образования, чтобы руководить.

«Отношение ко мне стало теплее. Никто открыто ко мне уже не цеплялся» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Может быть, народ был достоин таких руководителей?

Тут не стоит все перекладывать на народ. Столетняя пропаганда сделала из них манкуртов.

Популярным вы стали уже после распада Союза, так?

Да, после прихода к власти Шаймиева отношение ко мне стало теплее. Никто открыто ко мне уже не цеплялся.

Много лет на телевидении вел передачу для детей – читал сказки, у меня была авторская передача «Батулла дәресләре» («Уроки Батуллы»). Всего 124 урока было выпущено. На телевидении я и сейчас иногда выступаю. Рассказать хотелось бы о многом. Много говорю об истории.

«Я против межнациональных браков»

У вас талантливые, успешные в области театра и кино сыновья. Гордитесь ими?

Я не кричу о своей гордости. Радуюсь их успехам, но без фанатизма. Критически отношусь к их выступлениям.

Сын Рабита Батуллы Нурбек (справа) – известный в Татарстане актер и хореограф, а младший сын Байбулат – кинорежиссер Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Нурбек – очень известный в Татарстане как актер, танцор, хореограф, а ваш младший сын Байбулат – где он, чем занимается?

Он кинорежиссер в Москве. Снял много короткометражных фильмов, 17-серийный сатирический сериал о российском футболе «Большая игра» по заказу «Кинокомпания СТД». Взялся работать с крупными артистами. С его творчеством можно ознакомиться в интернете.

Рабит абый, в первом браке вы были женаты на русской. Как относитесь к межнациональным бракам?

Отрицательно отношусь. Тогда я еще верил советской пропаганде и думал, что она выучит татарский. Жили с ней около 15 лет, но татарский она не выучила. У нас была сильная конфронтация на национальной почве. А может быть, я со своим татарским патриотизмом сам же и толкнул ее к шовинизму. Если бы молчал, может, и татарский выучила бы. Мы развелись. Разводом занималась она.

Много лет мы жили в общежитии академического театра. Прямо перед разводом нам дали двухкомнатную квартиру. Я ее оставил бывшей жене и детям.

Может быть, и есть такие семьи, где в любви живут два человека разных национальностей, но, думаю, шовинизм все равно кроется внутри. Сколько волка ни корми – все в лес смотрит.

Получается, у вас есть дети от первого брака.

Сын и дочь. Мы общаемся. Сын живет в Казани, с ним встречаемся раз в два месяца. Дочь живет в Москве.

«Слава Аллаху, сорок лет уже вместе» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Второй брак оказался удачным?

Слава Аллаху, сорок лет уже вместе. Я тут о жене не стану рассказывать, потому что считаю, что такие вещи лучше оставить вне публичной жизни. Если начну говорить о ней хорошее, то кто-то позавидует, тайно будет желать нам плохое, чтобы отношения у нас испортились. Критиковать тоже нельзя – враги станут радоваться. Поэтому лучше эту тему обойти.

«Татары там, где опасность»

Рабит абый, у вас есть свое, особенное мнение во всем.

У каждого должно быть так. Например, я считаю, что известная у татар пословица «Татар барда – хәтәр бар» понимается неправильно. Здесь «хәтәр» означает опасность, война, то есть якобы где татары, там возникает опасность. Но должно быть так – татары там, где опасность. Со времен Чингисхана во время сражений татар ставили на передние фланги. В Персидском походе Петра I шестьдесят процентов армии были татары. Не случайно среди погибших и плененных в Великую Отечественную войну было много татар. Татары первыми шли на строительство Сибирского тракта, Байкало-Амурской магистрали (БАМ). Поэтому пословицу надо понимать так: татары там, где есть опасность, где нужны отвага, сила, выносливость. Я бы поменял части пословицы местами – не «Там, где татары – опасность», а «Татары там, где опасность».

«Когда татарские школы исчезают, татарский язык не преподается, конечно, язык тоже хромает» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Вы также внесли большой вклад в развитие татарской терминологии. Вас волнует проблема неграмотной речи, искажений в языке. Татары часто неправильно используют слова, и не только в быту. Можете привести какие-то примеры самых распространенных ошибок?

Если иностранные слова принять в татарский язык с их законами произношения, то это портит язык. Нам сложно эти слова произносить. Например, «мотоцикл», «велосипед», «революция». А когда заимствования «перевариваются», адаптируются по правилам произношения татарского языка, то они уже дополняют, обогащают наш язык. Мы уже говорим «матай» вместо «мотоцикл» или же «сәпит» вместо «велосипеда», и это звучит по-нашему. В свое время таким же образом татарский язык послужил обогащению русского языка. Например, слово лошадь в русском языке – от татарского слова «алаша».

Я подготовил сборник «Анам теле», где как раз говорю о таких ошибках. Долгие годы собирал примеры, услышанные на радио и телевидении, увиденные на страницах газет и журналов. Я там разъясняю эти слова, чтобы для каждого случая они применялись в правильном значении. Например, слово «тәгъбир» означает «растолковать, объяснить», а «тәкбир» – это возвеличивание Аллаха. Часто путают «кая» (куда) и «кайда» (где), «ошый» (нравится) и «охшый» (похож), «дәшү» (звать) и «эндәшү» (окликнуть) и так далее. Еще пример: слово «кадәр» применяется при обозначении объема, «хәтле» – расстояния, «чаклы» – времени, но их часто меняют местами. Хотелось бы найти спонсора, чтобы издать это пособие. Там всего 200 страниц, больших финансов и не требуется. Я бы раздал его тем, кто занимается в области языка, – журналистам, учителям. Очень переживаю, услышав грубые ошибки на радио и телевидении.

Но почему так происходит?

Не работают системы национального образования, терминологии. Когда татарские школы исчезают, татарский язык не преподается, конечно, язык тоже хромает. Но все же я по-своему через СМИ стараюсь помогать нации.

«Возможно, скоро уже некому будет давать Тукаевскую премию, но все же есть некоторое чувство, что новые писатели еще появятся» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Еще надеюсь, что татары так просто не сдадутся»

Гаяз Исхаки предупреждал о вырождении через 200 лет. Согласны с его прогнозом?

Согласен. Язык идет к исчезновению. Нет татарских школ – это уже вырождение. Может быть, что-то поменяется, этот процесс перестанет идти такими темпами, потому что многое зависит от ситуации в стране. У меня еще остается надежда, что татары так просто не сдадутся. Говорят, утопающий хватается за соломку. Не думаю, что всё, что мы делали, наши труды, всё это зря. Надо надеяться на лучшее.

Вас устраивает нынешнее состояние татарской литературы?

Если бы устраивало, означало бы, что татарской литературе тоже недолго осталось. Писатели гонятся за Тукаевской премией. Готовы перепробовать все входы и выходы, лишь бы получить ее. Говорят, в свое время жена какого-то писателя через черный вход ходила в обком, так донимала чиновников, что те вынуждены были дать эту премию. Хотелось бы, чтобы произведения, труды человека заслуживали эту премию, а не сам человек из-за его настойчивости. Наши талантливые поэты Мударис Аглям, Зульфат не выпрашивали эту премию, а дали достойные Тукая произведения, поэтому премия сама их нашла. Возможно, скоро уже некому будет давать эту премию, но все же есть некоторое чувство, что новые писатели еще появятся.

Сейчас у нас поэзия сильная. Идет обновление поколений. На Рузаля Мухаметшина возлагаю большие надежды. Талантливых, перспективных девушек в поэзии у нас тоже много.

«Мой архив очень запутанный. Кто только в нем разберется? В свое время я вел дневники, их очень много» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Рабит абый, у вас есть личный архив? Планируете его передать куда-нибудь?

Мой архив очень запутанный. Кто только в нем разберется? В свое время я вел дневники, их очень много. Туда же записывал некоторые свои мысли. Около 50 аудиокассет с выступлениями на разных собраниях, мероприятиях. В каждой по 90 минут. Сейчас надо бы оцифровать их и сохранить, но мне лень. Наверняка ненужного там тоже много. Например, где я высказываюсь против Советского Союза. Союз распался тридцать лет назад, кому теперь это интересно?

Вы уже создали свой музей?

Довольно много памятных вещей я отправил в музей школы в Заинском районе, где сам учился. Обещали позвать на открытие, но пока ничего не сообщают.

Какими планами живете, Рабит абый?

Мне очень хотелось бы, чтобы мои новые сборники с материалами все же вышли. Еще одна мечта есть у меня – издать альбом, где будут собраны самые выдающиеся, достойные люди нашего народа. У меня уже есть краткая информация к 340 деятелям, осталось только найти их фотографии, красиво все оформить и издать. Чтобы каждый, кто возьмет этот альбом в руки, сказал: какие же прекрасные личности были у татар!

Автор: Рифат Каюмов, intertat.tatar; перевод с татарского