Рабит Батулла: «На самом деле Шурале – положительный образ! Водяная в “Су анасы” тоже»

Какие сказки больше всего нравятся детям? Как сказка помогает в воспитании ребенка? Кто из современных татарских авторов пишет сказки и правда ли, что этот жанр национальной литературы находится в кризисе?

Народный писатель Рабит Батулла – корифей жанра сказок в татарской литературе

Фото: © Рамиль Гали / ИА «Татар-информ»

Обо всем этом корреспондент ИА «Татар-информ» Рамиля Нотфуллина поговорила с корифеем жанра сказок в татарской литературе, народным писателем Рабитом Батуллой, а также узнала мнение педагогов и мам.

Решила я почитать сказку своим детям. Перебирая книги на домашней полке, так и не нашла среди них подходящую – чтобы и содержание было интересное, и написана она была понятным для детей легким, живым языком. И чтобы не очень длинная, в то же время с воспитательным смыслом. Желательно, чтобы с красивыми иллюстрациями.

Сказки других народов, например, в переводе Разиля Валеева, с детьми мы читаем часто. А мне хотелось ознакомить их со сказками на нашем родном языке, татарскими сказками. Но, к сожалению, кроме «Су анасы» и «Шурале» Габдуллы Тукая, каких-либо произведений новых авторов у нас дома не оказалось.

И тут я задалась вопросом: а вообще есть ли у нас современные татарские авторы, пишущие сказки? Да, наше поколение выросло на сказках Батуллы. Других имен мне не удалось вспомнить. Недолго думая, решила встретиться с писателем Рабитом Батуллой и отправилась к нему в гости. Может быть, современные дети уже совсем не нуждаются в сказках? Почему так мало авторов, работающих в этом жанре? Или сказки писать – это очень сложно?

«Сказки писать должен каждый, кто считает себя писателем-классиком»

«Так в народе принято: когда кто-то начинает рассказывать какую-нибудь историю, ему говорят “да сказки не рассказывай”. Тем самым они принижают сказку, выражают недоверие этому человеку, подозревают его в обмане. Сказка – очень древний жанр. Если хочешь узнать историю народа, характер людей этой национальности, то взгляни на его сказки, читай их сказки. Свои сказки есть у китайцев, немцев, румын, русских, казахов, татар и всех других народов», – говорит Рабит абый.

Рабит Батулла: «Я думаю, что каждый, кто считает себя писателем-классиком, должен писать сказки» Фото: © Рамиль Гали / ИА «Татар-информ»

В русских сказках, например, дурак в итоге выходит победителем, героем. Немецкие сказки пронизаны уважением к точности, педантичности, верности своему слову. В татарских сказках восхваляются мужество и отвага. В китайских сказках главный положительный герой – это дракон. Таким образом, в сказках кроется наша история, они нам рассказывают о реальных событиях или же о будущем.

Сказка – это еще и великая философия. Этот жанр древнее всех остальных. Я считаю, что именно из-за непонимания смысла сказки наша литература сегодня практически сошла на нет.

– А есть у нас талантливые сказочники помимо Тукая?

– Да, у Тукая есть сказки. «Шурале», «Су анасы» – это классика. Абдулла Алиш написал сказки, но он так и не успел раскрыться в этом жанре, к сожалению, погиб на войне. У Толстого тоже много сказок, больше ста. Он никогда не забывал о детях. Пушкин писал сказки. Некоторые даже написаны им на основе татарских сказок.

Я думаю, что каждый, кто считает себя писателем-классиком, должен писать сказки. Да, были у нас такие авторы, однако они не смогли удержаться на этом поприще, и их имена уже забылись. Пока жив татарский народ, сказки не должны быть забыты.

У меня дома три полки с написанными мной сказками. Я издал 17 сборников сказок для детей. В советские годы много работал в жанре сказки. Писал и для взрослых – например, «Алып батыр маҗаралары». Ее и дети с удовольствием читают. Сказки надо писать по возрастным категориям: для детей с 2 до 8 лет, с 8 до 18 лет и для взрослых. Если пишешь для взрослых, их дети тоже читают. Поэтому я надеюсь, что из всех моих сказок хотя бы «Алып батыр маҗаралары» сохранятся, будут жить. Эту сказку также перевели на турецкий язык.

– Вы же много выступали на телевидении...

– С 1969 года я начал рассказывать сказки на телевидении. У меня больше тысячи телевизионных выступлений. «Әкият артыннан әкият», «Кичке әкиятләр», «Батулла дәресләре» – всего 124 урока было записано. И сейчас продолжаю выступать, хотя и не так часто, как раньше.

И детей научил писать сказки. Даю им тему, и они с удовольствием пишут сказку. До сих пор получаю много писем от детей. Вот так надо приучать ко вкусу к сказке. Ребенок постоянно просит сказку. А двухлетнему малышу ты не можешь читать ни «Алып батыр», ни «Ак буре». Именно поэтому, чтобы восполнить пустоту от нехватки сказок для самых маленьких, написал много коротких сказок. Они вышли в виде книг, есть аудиозаписи. Вышла также аудиокассета «Батулла бабайның 30 әкияте» («30 сказок дедушки Батуллы»). Там записаны музыкальные сказки для малышей.

– Так в чем же чудо сказки?

– Например, прочитав сказку «Алып батыр маҗаралары», кибернетик, поэт Джаудат Сулейманов захотел со мной познакомиться. Говорит: «Наверное, у вас дома много книг по кибернетике». А у меня на эту тему ни одной книги нет.

Оказалось, что ученый мои сказки использует в своих занятиях. Я был поражен этим, мне и в голову не приходило. А дело вот в чем. Одно из состояний, описанных в моей сказке, ученый использовал для объяснения ученикам понятия алгоритма. Кибернетика исходит к ядерной физике, а ядерная физика – к Священному Корану. Вот ведь какой глубокий смысл заложен в жанре сказки.

«Сказки надо писать по возрастным категориям: для детей с 2 до 8 лет, с 8 до 18 лет и для взрослых. Если пишешь для взрослых, их дети тоже читают» Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

– Ваши дети тоже росли на сказках? Читаете сказки своим внукам?

– Сыновьям я много читал «Мөбарәк әкиятләре» («Сказки Мубарака»). Каждый вечер одна и та же сказка, но мы каждый день вводили в нее нового персонажа. Лягушку, зайца, волка, Шурале и других. Дети, слушая сказку, сами с большим желанием участвуют в ее создании. Сказка же, она связана с умением абстрактно мыслить. Мой сын Нурбек, например, в возрасте шести-восьми лет написал пять сказок, правда, потом уже не писал.

Сейчас у меня уже внуки. Они пока слушают сказки для малышей. Сказки рассказываем каждый вечер. Ребенок слушает ее и потом уже заучивает наизусть. А потом, когда начинает говорить, он тебя еще и исправлять будет: «Здесь не так, ты говоришь неправильно». У ребенка фантазия очень развита, он и сам присоединяется к созданию сказки.

– Сложно писать сказки?

– Сказку написать нелегко. Но я очень люблю писать, читать сказки. И дома у нас много сказок разных народов. Видимо, талант сказочника мне передался от мамы. Она играла на разных музыкальных инструментах. Рассказывала нам сказки, беиты, которые придумывала сама, подыгрывая себе на курае, гармони, кубызе. Поэтому, рассказывая сказку, надо использовать музыку, от этого сказка становится еще живописнее.

– Какую сказку должен знать каждый татарский ребенок?

– Сказку «Сак-Сок»! Сказку «Сак-Сок» должны не просто знать, должен быть институт по изучению этой сказки. Мы все выросли на сказке «Сак-Сок». А сейчас ее никто и не знает. Ее должны учить в детских садах, школе, институте, изучать в аспирантуре. А ее считают очень незамысловатой, простой сказкой.

У «Сак-Сок» есть различные варианты – мишарский, кряшенский, башкирский... Это самое древнее музыкальное произведение. В нем нет слов «Аллах», «Коран», поэтому я считаю ее написанной еще до принятия ислама. В этой сказке мать проклинает своих детей, излишне проклинает. Это – нынешние реалии! Мать вправе воспитывать, наказывать, но не должна переходить определенную черту.

Неправильно же будет, если за двойку ребенка заставят восемь часов простоять в углу. Это же преступление. Вот о чем сказка. И не только это. Два брата не должны ссориться, мать учит своих детей – живите дружно. Дети ведь рассорились из-за одной стрелы. Видите, как сейчас ссорятся татары и башкиры? Это же об этом! Вот какое великое произведение! Почему мы не изучаем ее в детских садах, школах, институтах, почему не снимаем фильмы?

Сегодня «Сак-Сок» живет, все еще передается в народе в виде беита. Эта сказка учит доброте, уважению к родителям, понимает глобальные проблемы. Того, кто не знает «Сак-Сок», я не считаю за воспитателя, учителя, писателя и вообще за татарина!

Другая обязательная к знанию сказка – «Ак бүре» («Белый волк»). Мы, тюркские народы, все из рода волка. До революции в татарских сказках не было злого волка. Как зверь враждебный, опасный для человека персонаж, волк пришел из русских сказок.

Белый волк – это хранитель природы! Кроме этих двух сказок есть и множество других. Например, «Ак елан» учит уважать и чтить мудрость змей.

«Шурале из сказки Тукая художники, к сожалению, изображали как опасное существо. А ведь он хранитель леса, это вовсе не страшный образ» Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Шурале из сказки Тукая художники, к сожалению, изображали как опасное существо. А ведь он хранитель леса, это вовсе не страшный образ. В сказке он представлен в таком качестве лишь для того, чтобы напугать героя – Былтыра. В те времена ведь леса были боярские, поэтому Былтыр за дровами идет не днем, а ночью. А в темноте даже любой сорняк может показаться чем-то страшным. А Шурале грозится «защекотать до смерти» только для устрашения. Шурале страшен лишь в глазах Былтыра. На самом деле Шурале – положительный образ!

Водяная в «Су анасы» тоже очень положительный герой. Ее, к сожалению, изображают плохой, страшной. Но не она же украла золотой гребень, а украли у нее, а она в поиске справедливости за своим же гребнем пришла в деревню. Помните, чем заканчивается сказка: мальчик говорит, что после этого перестал брать чужое. Вот это надо объяснять детям, но у нас педагоги не готовы к такому. Многие не понимают сказку.

– Есть ли прототипы у героев ваших сказок?

– Да, в каждой сказке у героя есть прототип.

– Кого мы сегодня можем назвать писателями-сказочниками?

– Я не знаю сегодня тех, кто планомерно пишет сказки. Пару сказок могут написать, такие есть. Но этого недостаточно. Надо писать всю жизнь, вести этот жанр. И основа должна быть крепкой. Сегодня главный сказочник у татар – это я.

Лябиб Лерон пишет созвучные нашему времени сказки. Он очень хорошо работает в этом жанре.

– Что бы вы посоветовали детям, которые хотят написать сказку?

– Каждый рождается со своими способностями. Не бывает детей без какого-либо таланта. Раскроется эта природная способность – зависит от родителей, среды, самого ребенка. Рожденный одаренным ребенок всю жизнь должен жить так, чтобы доказывать, что он способный. Некоторые не успевают, умирают. Некоторые раскрываются на половине пути. Аллах дает тебе определенный срок жизни, и за это время ты должен доказать себе свой талант. А если не можешь доказать, то становишься человеком, у которого все дела всегда идут наперекосяк. Талант надо раскрыть. Родители не должны подавлять увлечения ребенка. Есть детские журналы, газеты, которые публикуют сказки, сочиненные детьми. Я считаю, что сказка непременно должна занимать свое место в нашем мире.

«Сказка дает ребенку нравственное воспитание. Учит, как вести себя в семье, обществе, дает навыки общения с людьми» Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

«Старые сказки намного лучше»

После беседы с народным писателем Рабитом Батуллой я убедилась, насколько сказка сильный жанр, насколько большая у нее воспитательная роль. Но используем ли мы это в воспитании детей? Какие сказки больше по душе современным детям? Эти вопросы я задала руководителю одного из детских центров в Казани Илие Гариповой. В этом центре дети каждый день изучают по новой сказке.

– Очень важно читать сказки детям. В своей методике я широко использую сказки. Потому что с помощью литературных произведений мы можем легко объяснить детям разные сложные ситуации, которые случаются в жизни. К тому же сказка дает ребенку нравственное воспитание. Учит, как вести себя в семье, обществе, дает навыки общения с людьми. Сказка знакомит ребенка с окружающим его миром. Например, через сказку ребенку можно объяснить, как меняется природа, как зима сменяется весной, а весна – летом. Например, есть русская сказка «Заюшкина избушка». Через нее можно рассказать, когда и как начинает таять снег, какие приметы у весны, – говорит Илия Гарипова.

– Чему еще учат сказки?

– Она дает базовые понятия о добре и зле, поступках – хороших и плохих. В сказке дети познают уменьшенную модель мира. Когда ребенок с детства слушает сказки, у него уже закладываются примеры поведения, и потом, повзрослев, даже в каких-то сложных ситуациях он не растеряется. После знакомства со сказкой дети могут задавать вопросы, и очень важно, чтобы родители не оставляли их без ответов. Если ребенку что-то непонятно, надо с ним еще один раз поговорить о героях сказки, событиях, описанных в ней. Какой герой ему больше понравился, а какой не понравился? Почему? Что бы ты делал в таких ситуациях?

– А как у вас появилась идея применять сказки в вашей методике? Почему именно сказки?

– Со своим третьим ребенком я посещала разные детские центры. И тогда поняла, что сказка очень полезна в воспитании детей. Обычно занятия на основе сказки проходили легко и весело. Сыну тогда было примерно два года. И я сама взялась его обучать. Каждый день с понедельника по пятницу мы дома сооружали небольшую сцену и вместе с ним начали ставить сказочные представления. Таким образом, до трех лет мы с ним знакомились с разными сказками. Потом решила эту свою идею реализовать и с другими детьми. Создала программу на основе сказок и открыла свой детский центр.

«Когда ребенок с детства слушает сказки, у него уже закладываются примеры поведения, и потом, повзрослев, даже в каких-то сложных ситуациях он не растеряется» Фото: © ИА «Татар-информ»

– Какие сказки нравятся детям?

– Они очень хорошо воспринимают понятные для детей, написанные легким языком сказки. Ко мне обычно приходят дети в возрасте от двух до пяти лет. Я стараюсь их ознакомить с известными нам всем сказками. Это народные сказки, которые мы сами в детстве читали, смотрели по телевизору, а теперь уже читаем своим детям. Если малыши просто слушают сказку, то дети постарше с помощью кукол сами инсценируют эти сказки. К сожалению, сказки современные мне не очень нравятся. Намного лучше те сказки, которые были раньше.

– Детям нравится участвовать в постановках?

– Пятилетним очень нравится. Более активные дети могут поставить даже самостоятельно, даже без моего участия. А более стеснительные вместе со мной исполняют различные роли. Малышам в руки даю игрушечных героев. Я рассказываю сказку, а они двигают своих персонажей, так приобщаются к сказке.

– В социальных сетях можно встретить много аудиозаписей сказок в вашем исполнении. По какому принципу вы их выбираете?

– Я беру сказки, на которых мы сами выросли. Они написаны легким и понятным языком. К тому же раскрывают темы, предусмотренные в программе обучения детей. В большинстве случаев я использую народные сказки.

– Какие сказки вы порекомендуете в соответствии с возрастом ребенка?

– В книжных магазинах детские издания промаркированы по возрастным категориям: 2-3, 3-4, 4-5 лет, для детей среднего возраста, дошкольного, школьного возраста и так далее. Можно при выборе книги ориентироваться по этой маркировке. Также издаются хрестоматии для детей определенного возраста.

Рейтинг лучших татарских сказок от Рабита Батуллы

Татарская народная сказка «Сак-Сок»

Татарская народная сказка «Ак бүре»

Татарская народная сказка «Ак елан»

Татарская народная сказка «Еланнар патшасы Шаһмара»

Габдулла Тукай. «Су анасы»

Габдулла Тукай. «Шүрәле»

Рабит Батулла. «Алып Батыр маҗаралары»

Рабит Батулла. «Тычкан баласы Чикыл»

Рабит Батулла. «Мөбарәк әкиятләре»

Наки Исанбет. «Мырау Батыр»

Хасан Туфан. «Юкмыш бабай малае»

«Легенды о городе Казани» («Казан каласы турында легендалар»): о Крылатом драконе (Канатлы аҗдаһа хакында)

Автор: Рамиля Нотфуллина, intertat.tatar, перевод