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Культура 26 октября 2026 10:17

РА «Татмедиа» выразило соболезнования в связи со смертью Фарита Губаева

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РА «Татмедиа» выразило соболезнования в связи со смертью Фарита Губаева
Фарит Губаев в 2021 году
Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» выразило глубокие соболезнования родным, близким и коллегам известного журналиста и фотографа Фарита Губаева, скончавшегося на 76-м году жизни.

Почти 40 лет Фарит Губаев посвятил работе в прессе и фотографии: сотрудничал с республиканскими газетами и журналами, с московской центральной газетой «Россия» и журналом «Обозреватель». В начале 1970-х годов стал одним из основателей казанской фотогруппы «ТАСМА», давшей начало казанской школе фотографии, напомнили в РА «Татмедиа».

«В фокусе его творчества всегда была Родина. Фарит Губаев внес огромный вклад в то, чтобы нашу республику и нашу страну знал весь мир. Он участвовал в подготовке изданного в десяти странах фотоальбома „Россия. Столетняя история в фотографиях“, его персональные выставки по всему миру рассказывали о богатой истории и культуре нашей страны и республики, а одной из главных тем его творчества стал Сабантуй. Не стало многогранного художника, чьим вдохновением всегда была многонациональная Россия и Татарстан», – подчеркнул руководитель Республиканского агентства «Татмедиа» Айдар Салимгараев.

Последнее время Фарит Губаев проживал в Испании. В интервью «Татар-информу» он рассказывал, как фотографировал первого Президента Татарстана Минтимера Шаймиева и академика Андрея Сахарова.

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