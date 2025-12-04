РА «Татмедиа» и ОИС планируют запустить совместные медиапроекты

Фото: Диана Дасаева

Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» и Организация исламского сотрудничества (ОИС) планируют запустить совместные медиапроекты. Об этом шла речь на встрече между руководителем РА «Татмедиа» Айдаром Салимгараевым и директором Департамента информации ОИС Абдулхамидом Ас-Салихи.

Данная встреча прошла в рамках рабочего визита российской делегации в Джидду, где состоялись встречи с главами профильных департаментов ОИС.

Салимгараев и Ас-Салихи также обсудили возможность проведения мастер-классов для журналистов исламских стран в России и программы студенческого обмена между сторонами.

Рабочий визит и переговоры были организованы Группой стратегического видения «Россия — Исламский мир» в рамках реализации плана мероприятий Группы на 2025 год.

Российскую сторону на встрече представили начальник Департамента по взаимодействию с религиозными организациями Управления Президента РФ по внутренней политике, председатель Совета «Фонда поддержки исламской культуры, науки и образования» Евгений Еремин, директор «Фонда поддержки исламской культуры, науки и образования» Михаил Грязнов, заместитель председателя Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир» Марат Гатин, заместитель Постоянного представителя России при ОИС Аскер Тапов, генеральный консул Российской Федерации в Джидде Юсуп Абакаров, помощник Раиса Республики Татарстан, руководитель регионального отделения Российского движения детей и молодежи «Движение Первых» в Татарстане Тимур Сулейманов и руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев.