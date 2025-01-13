РА «Татмедиа» и КФУ заключили соглашение о подготовке журналистских кадров

На торжественном мероприятии, посвященном Дню российской печати, было заключено соглашение о сотрудничестве между Республиканским агентством по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» и КФУ, касающееся подготовки кадров для журналистской отрасли республики.

«Этим соглашением мы определили, что обе стороны хотят взаимодействовать и сотрудничать. То есть КФУ готов обучать специалистов под наши запросы, а наша сторона будет участвовать в жизни профильного факультета», - пояснил «Татар-информу» руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев.

Он подчеркнул, что этот документ скрепляет всю большую работу, которую совместно проводят вуз и агенство.