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РА «Татмедиа» и КФУ заключили соглашение о подготовке журналистских кадров
На торжественном мероприятии, посвященном Дню российской печати, было заключено соглашение о сотрудничестве между Республиканским агентством по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» и КФУ, касающееся подготовки кадров для журналистской отрасли республики.
«Этим соглашением мы определили, что обе стороны хотят взаимодействовать и сотрудничать. То есть КФУ готов обучать специалистов под наши запросы, а наша сторона будет участвовать в жизни профильного факультета», - пояснил «Татар-информу» руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев.
Он подчеркнул, что этот документ скрепляет всю большую работу, которую совместно проводят вуз и агенство.
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