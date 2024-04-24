R1 Development запустил строительство индустриально-логистического парка в «Туре 2.0»

Фото: Расиха Фасхутдинова

Рыбакова Наталья

К строительству инновационного индустриально-логистического парка «Дружба» в Зеленодольском районе Татарстана на территории промпарка «Тура 2.0» приступила компания R1 Development. Благодаря мультиформатному проекту в районе будет создано 3,7 тыс. новых рабочих мест, производители и продавцы региона расширят каналы сбыта, а жители смогут покупать товары на онлайн-площадках с быстрой доставкой.

«Сегодня мы запускаем новый проект – индустриально-логистический парк «Дружба». Он уже имеет первого резидента — компанию Яндекс. Для муниципалитета и для республики это - большие инвестиции, новые рабочее места, возможность получения и продвижения нашей продукции. Считаю, что проект должен быть успешным», - сообщил Раис Татарстана Рустам Минниханов на торжественной церемонии запуска строительства парка.

Инновационный индустриально-логистический парк «Дружба» займет площадь 34 га и будет включать в себя корпуса с уже подведенными коммуникациями. Под нужды резидентов будут доступны помещения форматов Light Industrial для размещения легких производств и Big Box, подходящих для логоцентров.

фото представлено R1 Development

Глава Зеленодольского муниципального района Михаил Афанасьев отметил, что для района старт нового проекта – большое и очень важное событие.

«Это будет парк в парке, целая экосистема. Здесь можно будет работать, получать медицинское обслуживание», — сказал он.

Индустриальный парк «Тура 2.0» развивается в рамках проекта «Большого Зеленодольска», поэтому особенно важно создавать рабочие места для людей, которые здесь строят и приобретают готовое жилье, а это, в частности, молодые семьи и жители других регионов.

Как сообщил генеральный директор группы компаний R1 Дмитрий Реутт, в современном мире рабочие места перестали быть просто квадратными метрами, они становятся комплексной средой с развитой социальной инфраструктурой, где предусмотрено все до мелочей для полноценного отдыха и сохранения здоровья сотрудников.

«Если раньше при строительстве индустриальных парков площади использовались максимально экономично, а главный акцент делался на разворотные площадки для фур и транспортную доступность, то сейчас основная область заботы потенциальных резидентов — кадры, за которые на рынке труда высокая конкуренция», — пояснил Реутт.

В новом индустриальном центре возведут учебный центр и общежитие, чтобы неподготовленных специалистов можно было обучить за несколько месяцев, либо повысить квалификацию уже имеющихся работников.

Стоит отметить, что компания R1 Development воплощает инновационный мультиформатный комплекс, руководствуясь принципами экологической, социальной и управленческой ответственности (ESG), и ставя во главу угла благополучие человека, его потребности и ценности. Парк «Дружба» представляет собой уникальное пространство, сочетающее в себе легкие производства и логистические операции с возможностями для полноценной жизни, работы и отдыха.

фото представлено R1 Development

«Философия ESG для нас — это не просто модный тренд. Мы считаем, что индустриальный парк благодаря таким принципам сохранит свою актуальность через 50 и 100 лет», — заметил Дмитрий Реутт.

Он пояснил журналистам, чем привлекает инвесторов наш регион. Дело в том, что здесь созданы отличные условия для работы и развитая инфраструктура, вокруг будущего индустриально-логистического парка активно строятся дороги, в том числе трасса М-12, развиваются жилые микрорайоны.

«У Татарстана уникальные особенности с точки зрения географического охвата на территории России, а эта точка доступна до мест проживания порядка 70 млн человек. Кроме того, в республике есть научная база, развиваются производства», — отметил спикер.

фото представлено R1 Development

Первым и основным якорным резидентом парка «Дружба» станет комплекс Яндекс Маркета в Татарстане. Как пояснил операционный директор Яндекс Маркета Александр Костин, выбор на регион пал неслучайно, ведь электронная торговля здесь растёт большими темпами. Поэтому уже в следующем году в Татарстане появится второй по величине фулфилмент-центр. Общая площадь комплекса составит 70 тыс. кв. м, а первая очередь займет 40 тыс. кв. м.

«Это позволит нам с одной стороны дать возможность покупателям из Татарстана и Казани получать посылки в 1,5—2 раза быстрее, а продавцам из региона «встать на федеральную полку» и распространять свои товары по всей стране, получать прибыль, торговать, производить», — сказал Костин.

Общая вместимость комплекса составит 24 млн товаров. Операции на складе максимально автоматизируют с помощью собственных разработок маркетплейса и современных складских роботов. Благодаря реализации только этого проекта будет создано 2,5 тыс. новых рабочих мест. Комплекс станет полноценной экосистемой, которая расширит рынки сбыта татарстанским товаропроизводителям.

Помощник Раиса РТ, Уполномоченный при Раисе РТ по защите прав предпринимателей Фарид Абдулганиев уверен, что новый центр будет способствовать развитию электронной торговли в регионе.

«Более трех лет в Татарстане реализуется первая в России региональная программа развития электронной торговли. В результате количество зарегистрированных на маркетплейсах магазинов татарстанских продавцов выросло в 188 раз, а их годовой оборот - в 207 раз. Мы и дальше будем расширять возможности татарстанских предпринимателей и самозанятых по сбыту товаров. Этому будет способствовать появление в республике современного фулфилмент-центра компании Яндекс Маркет», – сообщил он.

Остальные площади парка «Дружба» в ближайшие два года займут индустриальные резиденты. Они смогут наслаждаться благоустроенной территорией, оборудованной пешеходными и велосипедными дорожками, наличием кафе и фудтраков, а также детским и медицинским центрами, автосервисом, автомойкой и многофункциональными площадками для отдыха и спорта. Реализация всего проекта завершится в 2028 году, а общие инвестиции составят 10 млрд рублей.

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