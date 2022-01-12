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Ру Тат
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Общество
12 января 2022  04:26
Наталья Рыбакова

QR-коды, стрельба и локдауны: чем запомнился татарстанцам 2021 год

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Большинству жителей Татарстана в 2021 году больше всего запомнилось введение QR-кодов. Об этом сообщает пресс-служба проведшего соцопрос сервиса HeadHunter.

При этом введение QR-кодов для женщин стало более заметным событием, чем для мужчин. Наиболее часто о нем вспоминали бухгалтеры и административные служащие, а также представители высшего менеджмента, специалисты по продажам и работники транспорта.

«На втором месте — массовая стрельба в школе в Казани, трагедия также стала наиболее запоминающимся событием 2021 года», — отмечают аналитики сервиса.

Третье место среди заметных событий года для татарстанцев заняли локдауны в июне и ноябре. На четвертом месте оказалось массовое признание СМИ и журналистов иностранными агентами, а на пятом — сбой в работе крупнейших социальных сетей и онлайн-сервисов.

#HeadHunter #соцопрос #коронавирус #QR-коды
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