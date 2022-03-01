QR-коды, ПЦР-тесты и выплаты: какие вопросы волновали татарстанцев в 2021 году

QR-коды, ПЦР-тесты и социальные выплаты стали самыми популярными темами обращений татарстанцев на портале госуслуг России. Данные мониторинга на брифинге в Кабмине республики привела уполномоченный по правам человека в РТ Сария Сабурская.

«С 27 августа 2021 года в связи с интеграцией информационных систем в ГИС РТ „Народный контроль“ поступают на рассмотрение сообщения, направленные гражданами через платформы обратной связи портала госуслуг РФ. За этот период опубликовано 28 тыс. сообщений, при этом решено 26 тыс. сообщений, часть из них еще находится в работе. Проведенный анализ показал, что наибольшее количество обращений поступило от граждан республики по вопросам получения QR-кодов и сертификатов переболевшего или вакцинированного, получения результатов ПЦР-тестов либо отсутствия сертификата на портале госуслуг РФ. Кроме того, были обращения, связанные с некорректным введением личных данных граждан в федеральном регистре по вакцинации», — сказала она.

По словам Сабурской, одновременно продолжали поступать сообщения по вопросам выплат на детей в возрасте от 3 до 7 лет, введенных по поручению Президента России Владимира Путина, ремонта автомобильных дорог и тротуаров, отсутствия наружного освещения и водоснабжения, уборки снега или мусора. В настоящее время Министерство здравоохранения, Министерство образования и науки и Министерство труда, занятости и социальной защиты РТ продолжают обработку сообщений по профильным для них категориям в личных кабинетах платформы обратной связи.