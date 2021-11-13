QR-коды нового образца будут выдаваться в МФЦ и на госуслугах

QR-коды для подтверждения вакцинации от Covid-19 или медотвода нового образца можно будет получить на госуслугах и в МФЦ. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, также сейчас ведутся переговоры с «Почтой России». При этом жители РФ смогут получить документ не только в электронном, но и бумажном варианте.

По законопроектам, внесенным в пятницу на рассмотрение Госдумы, действующие сейчас QR-коды будут заменены автоматически. Они станут общефедеральными и будут действовать на всей территории страны.

«Бумажные сертификаты о вакцинации и бумажные справки как таковые, очевидно, не будут действовать, по крайней мере как „пропуска“ куда-либо, но бумажные документы в новой форме можно будет получить в МФЦ и заменяющих их структурах, потребность в этом есть в силу отсутствия смартфонов у 100% населения», — объяснили в издании.

«Коммерсантъ» уточняет, что сейчас коды действуют в течение года, однако источники сообщают, что в дальнейшем срок их работы может быть сокращен.