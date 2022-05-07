Пьют пиво и срывают матчи: как дела у легионеров «Рубина», по которым тоскует Слуцкий?

После того как «Рубин» покинули сразу шесть иностранных футболистов, дела у Леонида Слуцкого расклеились окончательно. Команда в зоне стыков, а каждое послематчевое интервью тренера сопровождается тоской о Хвиче, Дрейере и Хакшабановиче. Спортивная редакция «Татар-информа» рассказывает, как обстоят дела у легионеров, покинувших Казань этой весной.

Победный матч против «Ахмата» (2:1) можно считать последним полноценным с точки зрения состава «Рубина» Фото: официальный сайт ФК «Рубин» rubin-kazan.ru

Хвича и Дрейер после своего ухода на двоих забили больше, чем «Рубин»

Победный матч против «Ахмата» (2:1) можно считать последним полноценным с точки зрения состава казанцев. Тогда у «Рубина» все вроде как шло неплохо. Внушающие оптимизм 2:3 в гостях с «Зенитом», выход в четвертьфинал кубка, волевая победа в Грозном. Неплохой старт календарного года.

Но уже через пару дней после «Ахмата» клуб сначала официально объявил о приостановке контракта с Андерсом Дрейером и Сеадом Хакшабановичем, а чуть позже подоспели и остальные: Филип Уремович, Хвича Кварацхелия, Сильвие Бегич и Хван Ин Бом. К моменту ухода последнего «Рубин» имел три поражения подряд и один балл отрыва от зоны стыковых матчей.

У команды катастрофические проблемы с обороной. 50 пропущенных мячей – антирекорд за всю историю выступлений «Рубина» в РПЛ. В свою очередь, с забитыми мячами все не так плохо. После зимней паузы казанцы забили уже 13. Но что примечательно, почти половина из них пришлись на момент, когда все легионеры были в строю. После отъезда самых первых иностранцев команда Слуцкого забила семь голов. Для сравнения – это даже меньше, чем то, сколько в своих новых клубах на двоих забили Кварацхелия и Дрейер. Совсем неудивительно, что Слуцкий вспоминает о них чуть ли не на каждой послематчевой пресс-конференции.

Андерс Дрейер – футболист топ-уровня по меркам чемпионата Дании

Пока что самым результативным легионером из тех, кто приостановил контракт с «Рубином», является именно Андерс. В восьми матчах в составе датского «Мидтьюлланда», за который Дрейер будет выступать до конца этого сезона, он наколотил уже пять мячей и отдал одну результативную передачу. С момента своего возвращения в Данию нападающий является лучшим бомбардиром страны. По меркам датской Суперлиги Дрейер – футболист топ-уровня.

Дрейер выпил пива прямо во время матча на футбольном поле Фото: соцсети

К слову, несмотря на то что на родине у экс-игрока «Рубина» все в полном порядке, он один из немногих, кто открыто высказывался о том, что готов вернуться в Казань по истечении контракта с «Миттьюландом», который действует до 30 июня этого года.

«Я очень счастлив, что у меня появилась возможность вернуться в «Мидтьюлланд». Я знаю клуб, и это прекрасное место, где можно играть прямо сейчас. Надеюсь, что вернусь в казанский «Рубин» 1 июля в такой же хорошей форме», – сказал Дрейер сразу после возвращения в Данию. Да, эти слова были сказаны полтора месяца назад, но учитывая профессионализм и ответственность датчанина на футбольном поле, можно не сомневаться, что подобные качества свойственны ему и вне футбола.

И если в ближайшее время международные конфликты урегулируются, то кто знает, может, Андерс и вернется обратно в Казань. Хотя с учетом отстранения наших клубов от еврокубков верится в это с большим трудом. А пока «Рубин» платит «Мидтьюлланду» за то, что он играет за «Мидтьюлланд». Парадокс. К слову, недавно Дрейер стал героем еще одного интересного случая.

В полуфинальном матче против «Вайле» в рамках Кубка Дании экс-рубиновец отметился голом и помог своей команде победить со счетом 1:0. Примечательно, что свой гол Андерс отметил, выпив стакан пива. Во время игры болельщики «Вайле» несколько раз провоцировали игроков гостей, бросая в футболистов стаканы и прочие предметы. А после забитого гола Дрейер решил поднять один из стаканов с пивом и отпраздновал забитый мяч прямо на поле. В России бы он себе такого позволить не мог.

Хвича Кварацхелия – кумир грузинских болельщиков

После приостановки контракта с «Рубином» самый большой актив казанского клуба временно перебрался на родину в Грузию, а чуть позже подписал контракт с «Наполи». До конца сезона Хвича будет играть за батумское «Динамо», а уже летом грузинский футболист отправится в долгожданный вояж в европейский топ-чемпионат. Но это будет лишь летом, а пока Кварацхелия развлекает публику, является кумиром тысяч грузинских болельщиков и даже срывает матчи.

До конца сезона Хвича Кварацхелия будет играть за батумское «Динамо», а уже летом отправится на европейский топ-чемпионат Фото: официальный сайт ФК «Динамо» (Батуми) dinamo.ge

Один из ярчайших инцидентов с участием Хвичи произошел в рамках 11-го тура местного чемпионата в динамовском дерби между Тбилиси и Батуми. Из-за желания болельщиков домашней команды сфотографироваться с Кварацхелией произошел массовый забег на поле. По ходу встречи судье приходилось несколько раз приостанавливать матч, чтобы фанатов вывели с поля. Ну а после финального свистка случился еще более массовый прорыв — несколько сотен зрителей выскочили на поле. Дабы предотвратить последствия, сотрудникам домашней арены «Динамо» Тбилиси пришлось даже погасить свет на стадионе и включить систему полива. Сама же игра закончилась унылыми нулями, а Хвича в игре ничем особенным не отличился.

Но справедливости ради, от него сейчас ничего яркого и не ждут. Сейчас грузину важно доиграть сезон без травм и приехать в Неаполь в идеальной форме. Но статистика у Хвичи, кстати, все равно будет получше, нежели в «Рубине»: 3 гола и 1 голевая в 6 матчах. Забитых мячей уже больше, чем за весь сезон в Казани.

Сеад Хакшабанович – забил гол через 10 минут в первом же матче

После перехода в шведский «Юргорден» самый дорогой летний новичок «Рубина» занял свою родную и излюбленную позицию на левом фланге атаки. Кажется, именно этого ему не хватало в Казани. Поскольку для первого гола после возвращения в Швецию Хакшабановичу хватило каких-то 10 минут.

После перехода в шведский «Юргорден» самый дорогой летний новичок «Рубина» Хакшабанович занял свою родную и излюбленную позицию на левом фланге атаки Фото: официальный сайт ФК «Рубин» rubin-kazan.ru

Правда, после этого полузащитник немного подутих и последующие четыре игры провел без голевых действий. Сейчас на счету Сеада 2 гола и 1 голевая в 6 матчах. А «Юргорден» 23-летнего футболиста идет пятым в чемпионате Швеции.

Филип Уремович – борется за место в основе и за выход в АПЛ

По меркам Российской Премьер-Лиги, хорватский защитник индивидуально выглядел довольно солидно, однако найти команду европейского уровня Уремовичу быстро не удалось. Чуть позже нарисовался вариант в Англии и после приостановления контракта с казанцами Фил рванул в «Чемпионшип», где он выступает до лета за «Шеффилд Юнайтед».

Если «Шеффилд» вернется в АПЛ, Уремовичу можно подписывать полноценный контракт Фото: соцсети

Получается пока с переменным успехом — три игры в стартовом составе и четыре матча на скамейке. При этом против «Борнмута» и «КПР» с хорватом в составе «Шеффилд» не пропустил. Сейчас команда идет на пятом месте за тур до конца «регулярки» Чемпионшипа и, вероятнее всего, сыграет в плей-офф за право выйти в Английскую Премьер-лигу. Если «Шеффилд» туда вернется, Уремовичу можно подписывать полноценный контракт.

Хван Ин Бом – восстановился от травмы и вышел на поле

Из-за травмы, полученной на зимних сборах, Ин Бом пропустил почти всю весну. Кореец покинул Казань и улетел восстанавливаться в Корею еще в марте, но долгое время, как и Уремович, не мог найти себе команду. 5 апреля официально стало известно, что Хван перебрался в состав середняка корейского чемпионата «Сеул».

Долгое время экс-рубиновец Ин Бом продолжал восстанавливаться от травмы, поддерживал игровую форму Фото: соцсети

Долгое время экс-рубиновец продолжал восстанавливаться от травмы, поддерживал игровую форму. Но накануне Ин Бом впервые за три месяца появился на поле. Кореец вышел на замену во втором тайме, отыграл 45 минут и отметился желтой карточкой.

Сильвие Бегич – единственный экс-легионер «Рубина» без клуба

На данный момент 28-летний хорват остается единственным футболистом «Рубина», который покинул Казань, но так и не нашел себе другой клуб. Судя по социальным сетям футболиста, сейчас он находится в Хорватии и поддерживает форму самостоятельно.

Бегич остается единственным футболистом «Рубина», который покинул Казань, но так и не нашел себе другой клуб Фото: официальный сайт ФК «Рубин» rubin-kazan.ru

Кажется, работать индивидуально Бегичу придется как минимум до лета. В одном из недавних интервью спортивный директор казанцев Олег Яровинский заявил, что до лета Сильвие уже нигде играть не сможет, поскольку не успел найти клуб до окончания дозаявочного периода, который длился до 7 апреля.