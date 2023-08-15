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Руc Тат
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Происшествия 15 августа 2023 11:51

Пытаясь заработать на удаленке, жительница Челнов лишилась более 600 тысяч рублей

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Жительница Челнов, пытаясь заработать на удаленной работе, лишилась 620 тысяч рублей.

Как оказалось, в одном из мессенджеров с девушкой связался якобы менеджер одного из маркетплейсов. Челнинка решила откликнуться на вакансию и перешла по указанной в сообщении ссылке.

Суть работы заключалась в том, чтобы помогать продавцам продвигать их товары. Для этого нужно было создавать виртуальные заказы.

Проработав около двух недель, девушка решила вывести заработок, однако ей это не удалось. Тогда она поняла, что стала жертвой мошенников и сообщила о произошедшем в полицию.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество», сумма ущерба составила 620 тысяч рублей. Об этом сообщают в пресс-службе МВД по РТ.

#Мошенничество
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