Пытаясь заработать на торгах, житель Зеленодольского района лишился 5 млн рублей

Татарстанец решил заработать на торгах и лишился пяти миллионов, сообщает пресс-служба отдела МВД России по Зеленодольскому району.

Как выяснилось, в интернете мужчина наткнулся на рекламу и решил зарегистрироваться на торговой площадке, чтобы подзаработать.

Через некоторое время с ним связался трейдер. Он обещал мужчине помочь разобраться с правилами торгов на бирже. Для дальнейшей работы брокер попросил завести банковскую карту, куда должны были приходить заработанные деньги. Сначала мужчина вносил небольшие суммы, но поняв, что система работает, решил внести крупную сумму.

Так как своих накоплений у него не было, мужчина решил оформить несколько кредитов. Кредитные средства переводил на указанные телефонные номера. В общей сложности он перевел более 5 млн рублей, но вывести деньги не смог. Каждый раз, когда мужчина пытался вывести заработок, его просили оплатить страховку.

В настоящее время сотрудники полиции проводят оперативные мероприятия, направленные на раскрытие преступления.