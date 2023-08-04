Пытаясь заработать на операцию, жительница Челнов перевела мошенникам почти 400 тысяч

Жительница Челнов четыре года копила на операцию, однако сэкономленных средств все равно оказалось мало. Тогда женщина решила пройти курсы финансовой грамотности, чтобы увеличить свой капитал.

«Эксперт» по криптовалюте предложил 55-летней челнинке свою поддержку в проведении сделок. Женщина согласилась и вложила 3000 рублей, после чего заработала почти в два раза больше за один день.

После этого она решилась на новые инвестиции. «Наставник» потребовал внести 50 тысяч рублей, и челнинку снова ждал успех. Однако обналичить 136 тысяч рублей она не смогла. Для вывода денег необходимо было пройти верификацию, пополнить банковские счета, сделать скриншоты баланса, прислать свою фотографию. Каждое действие при этом требовало денежной поддержки — оплаты от 60 до 160 тысяч рублей.

В какой-то момент жительница Челнов засомневалась и обратилась с заявлением в полицию. Правоохранители объяснили, что с ней работали аферисты. Причиненный ущерб составил 356 тысяч рублей.

Как сообщают в пресс-службе МВД России по Набережным Челнам, в настоящее время возбуждено уголовное дело о мошенничестве.