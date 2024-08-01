Пытаясь заработать на «крипте», жительница Альметьевска потеряла 18 млн рублей

Жительница Альметьевска, желая заработать на криптовалюте, стала жертвой мошенничества. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Выяснилось, что 30-летняя женщина искала работу на одном из интернет-сайтов. С ней связался молодой человек через мессенджер и предложил инвестировать в криптовалюту на финансовой платформе. Он даже предложил ей занять начальный капитал в размере одного миллиона рублей.

В течение нескольких месяцев она следовала инструкциям этого «работодателя», переводя деньги на указанные им банковские карты за «страховку», «разморозку» своего счета, «налог для вывода денежных средств», а также на покупку «авиабилетов курьеру», который якобы должен был доставить ей 150 тысяч долларов США. Позже женщина осознала, что стала жертвой мошенников. Ущерб составил более 18 млн рублей. Деньги она занимала у своих родных, часть взяла в кредит в разных банках города.