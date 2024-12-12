Пытаясь заработать на инвестициях, пенсионерка из Татарстана потеряла почти 10 млн рублей

Мошенники убедили жительницу Лениногорска перевести 9,5 млн рублей, предложив заработать на инвестициях, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

По словам 63-летней жительницы Лениногорска, увидев рекламу в социальной сети о подработке, она перешла по указанной ссылке и оказалась в одной из групп мессенджера. Ей предложили работу в инвестициях, требующую вложений с последующим возвратом средств с высокими процентами. Женщина согласилась, переведя сначала 10 тысяч рублей. Позже ей сообщили, что нужно перевести 9 млн рублей для получения прибыли. Она отказалась, но мошенники настаивали, предлагая взять кредит на имя дочери.

В итоге женщина взяла кредит на 9 млн рублей и перечислила их на «личный кошелек» на финансовой платформе. Лишь после того, как аферисты вновь придумали предлог для необходимости пополнения счета для вывода денег, женщина поняла, что ее обманули и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».