Пытаясь заработать на инвестициях, 76-летняя жительница Татарстана потеряла 2 млн рублей

В Елабужском районе РТ 76-летняя женщина пыталась заработать на инвестициях и стала жертвой мошенников. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Однажды пенсионерка обнаружила в интернете объявление о получении дополнительной прибыли через инвестиции. Заинтересовавшись, она написала сообщение на указанный номер.

По рекомендациям лжесотрудника инвестиционной компании она переводила деньги на указанные им счета. Получив первый заработок, она продолжила переводить свои личные, а также взятые в долг у родственников сбережения на счета аферистов.

Позже женщина узнала, что сайт инвестиционной компании поддельный и поняла, что стала жертвой мошенников. Сумма причиненного ущерба составила более 2 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».