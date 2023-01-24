Пытаясь ввезти валюту, иностранец дал взятку таможеннику в аэропорту Казани

В аэропорту Казани задержали иностранца, который пытался дать взятку таможеннику за ввоз валюты. Об этом на брифинге в Кабинете Министров РТ сообщил начальник Татарстанской таможни Марат Гараев.

Инцидент произошел в прошлом году. Известно, что в Россию иностранец прибыл не один, а со своей женой. Оба везли довольно крупную сумму денег, в разы превышающую лимит. Однако сумма не была задекларирована.

«При въезде супруги должны были пройти красный коридор и задекларировать валюту. При нем было порядка 60 тысяч долларов. На мужчину должны были составить административный протокол, и чтобы избежать наказания, он предложил таможеннику 10 тысяч долларов в качестве взятки», – рассказал Гараев.

Во время задержания выяснилось, что иностранец вел в России свой бизнес. В отношении него было возбуждено уголовное дело. Его оштрафовали на 2 млн рублей.