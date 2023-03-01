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Пытаясь сохранить сбережения, жительница РТ взяла кредиты и перевела аферистам 1,2 млн
В полицию обратилась 54-летняя жительница Елабуги. Женщина рассказала, что стала жертвой мошенников, сообщает пресс-служба МВД по РТ.
Как стало известно с ее слов, на мобильник поступил звонок от мужчины, который представился представителем правоохранительных органов. Он сказал, что кто-то пытается оформить от имени женщины кредит. После еще звонок – теперь уже от якобы сотрудника банка. Звонивший подтвердил, что аферисты оформляют займ на 300 тыс. рублей. Кроме того, он уточнил, есть ли у женщины какие-то сбережения в банках. Получив информацию, лжебанкир заверил жертву, что теперь нужно оформить кредиты и перевести все средства на защищенные счета.
Женщина поверила, взяла два кредита и перевела все деньги на указанные реквизиты. В общей сложности она зачислила почти 1,2 млн рублей.
Поняв, что стала жертвой мошенников, женщина обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».
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