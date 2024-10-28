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Пытаясь сохранить сбережения, жительница Казани перевела мошенникам более 2 млн рублей
Пенсионерка из Казани стала очередной жертвой мошенников и потеряла более 2 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД Казани.
65-летней женщине позвонили, представились сотрудником сотовой компании и сообщили, что нужно продлить договор по сим-карте. Аферисты попросили коды от смс и пароли от Госуслуг, но женщина не смогла их вспомнить и позвонила дочери, которая опознала мошенников.
Спустя два дня женщине снова позвонили, представившись сотрудником Госуслуг, и убедили ее перевести все сбережения на «безопасный счет». Таким образом, пенсионерка отдала мошенникам 2 млн 7 тысяч рублей собственных накоплений. Спустя время пожилая женщина поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию.
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