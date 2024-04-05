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Пытаясь сохранить сбережения, житель Казани перевел лжебанкиру более полумиллиона рублей
В Татарстане телефонный мошенник обманул казанца на 620 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД Казани.
В конце марта мужчине поступило смс-сообщение о согласии определенных действий по банковской карте. Мужчина решив, что это связано с зарплатной картой, ответил на данное сообщение согласием.
После этого в один из мессенджеров казанцу поступил звонок, в котором девушка, представившись сотрудницей банка сообщила, что неизвестные оформили на него кредит. Для решения данного вопроса звонившая соединила мужчину с якобы сотрудником службы безопасности. Тот сообщил, что для сохранности денег ему необходимо поехать в отделение банка и получить кредитную карту, после чего добавить ее в мобильное приложение платежной системы.
Доверчивый казанец перевел кредитные 300 тысяч рублей на сторонний счет. После совершения данной операции он также перевел 200 тысяч рублей, затем 120 тысяч рублей, которые были у него на счетах в других банках.
После этого злоумышленник убедил казанца поехать еще в один банк и оформить кредит. Однако мужчине отказали. После этого лжебанкир признался, что является мошенником.
Общая сумма причиненного материального ущерба составила 620 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».
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