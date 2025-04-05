Пытаясь потушить горящий дом, житель Татарстана получил серьезные ожоги

Пожар случился в деревне Арпаяз Кукморского района Татарстана – загорелся частный дом на улице Береговой.

Когда пожарные прибыли на место, горели дом и надворные постройки, площадь пожара составила 70 кв. метров.

32-летний мужчина, который пытался тушить огонь сам, получил ожоги рук и тела. Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, пострадавшего госпитализировали в Кукморскую ЦРБ.

Причиной пожара стало нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.