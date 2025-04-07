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Происшествия 7 апреля 2025 09:39

Пытавшийся ввезти в РФ взрывчатку водитель микроавтобуса заявил, что не знал о грузе

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Водитель микроавтобуса, задержанный на польско-белорусской границе, заявил, что не подозревал о наличии взрывчатых веществ в машине. Как сообщил телеканал «Беларусь-1», мужчина рассказал, что его знакомый из Эстонии попросил оказать помощь в транспортировке автомобиля и он не ожидал никакого подвоха.

Также стало известно, что кузов микроавтобуса был переработан, предположительно, для превращения его в автодом. Эта информация подтверждает версию о возможной причастности водителя к нелегальной деятельности.

6 апреля белорусские таможенники обнаружили и изъяли 580 килограммов пентаэритриттетранитрата, который планировалось доставить в Россию через Беларусь. В отношении водителя возбуждено уголовное дело, ему грозит до десяти лет лишения свободы.

#Взрывчатка #Беларусь
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