Пётр Гуменник отправился в США тренироваться у Рафаэля Арутюняна

Чемпион России – 2026 Петр Гуменник прибыл в США для стажировки у известного американского специалиста Рафаэля Арутюняна. Об этом сообщает официальный фан-клуб фигуриста.

В прошлом межсезонье Гуменник также сотрудничал с Арутюняном, среди учеников которого – Нэйтан Чен, Эшли Вагнер и трехкратный чемпион мира Илья Малинин (ныне Арутюнян – его тренер-консультант). Последний задумался о паузе в карьере.

Напомним, на Олимпиаде-2026 в Италии Гуменник обошел Малинина, занявшего восьмое место, и стал шестым.