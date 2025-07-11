Пыленков рассказал, почему остался в «Динамо» вместо отъезда в НХЛ

Фото: dynamo.ru

Защитник московского «Динамо» Даниил Пыленков рассказал, почему решил продлить контракт с «бело-голубыми».

По словам Пыленкова, он с «Динамо» хотел достичь большего, поэтому и остался.

«Я хотел бы попробовать свои силы в "Тампе", но и с "Динамо" мне хотелось достичь большего. К сожалению, в прошлом сезоне мы не достигли той цели, которая была у нас. Надеюсь, в ближайшие два сезона мы достигнем её – и можно будет со спокойной душой по истечении контракта всерьёз попробовать свои силы в НХЛ», – сказал Даниил.

Также защитник рассказал, сколько думал над этим вопросом.

«Думаю, не секрет, что предложение, которое изначально давало "Динамо", меня не устраивало. Но когда "Динамо" сделало иное предложение и предложило ту сумму, которая меня устроила, мы обсудили все детали с семьёй и в течение дней пяти пришли к решению остаться в "Динамо"», – передает слова Пыленкова «Чемпионат».

Напомним, в 2021-м году Даниил был выбран «Тампа-Бэй» на драфте НХЛ под общим 196-м номером.

В минувшем сезоне Пыленков отыграл 68 матчей в регулярном чемпионате, где забросил шесть шайб и отдал 25 передач. В Кубке Гагарина на счету Даниила один гол и шесть ассистов в 17-ти играх.

«Динамо» стало вторым в таблице Западной конференции КХЛ сезона 2024/25. В первом раунде «бело-голубые» прошли СКА, а во втором – «Ак Барс» (по 4-2). В полуфинале «Динамо» уступило «Трактору» (1-4).