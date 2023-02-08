Пятёрочка запустила акцию LOVE IS… «Выгодно-подарочный период»

Акция «Выгодно-подарочный период» (6+) пройдет в магазинах торговой сети «Пятёрочка» ко Дню всех влюблённых, 23 февраля и 8 марта. Среди гостей сети будут разыграны свыше 3 тысяч призов, в том числе подарочные карты, цифровая и бытовая техника.

«Выгодно-подарочный период» будет проходить во всех магазинах «Пятёрочка» до 20 марта 2023 года. При покупке на сумму от 450 рублей в одном чеке гости сети получат электронную открытку в стиле популярной серии Love is, эксклюзивно разработанную для «Пятёрочки». При приобретении товаров в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области сумма в чеке должна превышать 600 рублей.

Оригинальные открытки можно будет отправить друзьям и знакомым в мессенджерах: за все время действия акции можно собрать всю коллекцию, которая включает десять эксклюзивных открыток Love Is..., ставшие для многих настоящим символом светлых чувств.

При этом можно не только стать обладателем коллекции, но и поучаствовать в розыгрыше Smart-телевизора. Помимо телевизора, можно выиграть подарочные карты в магазины торговой сети номиналом 4 000 рублей, сертификаты в СПА, салон красоты или отдых в загородном отеле. Также при наличии в чеке определённых товаров покупатели смогут получить призы от партнёров (планшеты, умные часы и другие подарки).

Чтобы поучаствовать в розыгрыше, нужно обязательно зарегистрировать свой чек на сумму от 450 или от 600 рублей на сайте actions.5ka.ru .

Помимо этого, «Пятёрочка» дарит своим друзьям возможность стать счастливыми обладателями смартфонов 14-го поколения. Для этого необходимо отправить своему другу ссылку на участие в акции, по которой ему нужно зарегистрировать и загрузить чек в личном кабинете на сайте акции. В результате розыгрыша одна пара друзей получит новые смартфоны — каждый по одному гаджету. В личном кабинете на сайте акции можно отслеживать свой статус розыгрыша.

Все подробности об акции, условиях участия, порядке розыгрыша и выдачи призов можно узнать на сайте.

Общий срок проведения акции — с 07.02.2023 по 20.04.2023 г. Период совершения покупки с 07.02.2023 по 20.03.2023. Период регистрации чеков для участия в акции с 07.02.2023 по 22.03.2023. Информацию об организаторе акции, условиях участия, правилах проведения, призах, их количестве, сроках, месте и порядке их получения узнавайте на сайте. Внешний вид призов может отличаться от изображения в рекламных материалах. Участие в акции возможно при регистрации на сайте акции чека от 600 рублей за покупки в Москве, Московской области, Санкт— Петербурге и Ленинградской области. В остальных регионах России участие возможно при регистрации чека за покупки от 450 рублей. В сумме покупки не учитываются табак и табачная продукция, алкогольная продукция, лотерейные билеты.

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