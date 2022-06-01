«Пятёрочка» выпустила карту дополнительных скидок для сотрудников «КАМАЗа»

Сотрудники ПАО «КАМАЗ» смогут получить дополнительные скидки в «Пятёрочке». Торговая сеть раздаст для них карту почетного гостя.

Компания выпустила более 46 тысяч брендированных пластиковых карт. Владельцы таких карт смогут получить дополнительную скидку в 5%.

Карты будут действовать во всех магазинах сети в Татарстане, Марий Эл, Удмуртии, Чувашии, Ульяновской и Самарской областях.

Чтобы получить карту «Пятёрочки», сотрудником потребуется обратиться в Департамент трудовых отношений ПАО «КАМАЗ».

По условиям предложения скидка не суммируется со скидками, предоставляемыми в рамках программы для пенсионеров и «Семейная среда» для родителей, а также не распространяется на алкогольную продукцию и табачные изделия. Срок действия карт – 1 год с момента передачи на предприятие.