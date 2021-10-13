«Пятёрочка» выделила лучшие по мнению гостей товары в магазинах Казани

Торговая сеть «Пятёрочка» начала выделять на полках магазинов в Казани товары с высокими оценками гостей. Вне зависимости от категории продукты с 4,9 балла и выше по результатам обратной связи в приложении сети отмечаются специальными ценниками.

«Пятёрочка» стала первым российским ретейлером, интегрировавшим онлайн-рейтинг товаров в магазины сети. Специальные символы высокой оценки гостей появились сразу на 97 ценниках в магазинах Казани. При этом 16 из них относились к товарам местного производства, преимущественно хлебобулочной продукции.

Больше всего высших оценок получила продукция из категории «соки и вода», а также сопутствующие товары, в том числе хозяйственные принадлежности, средства для душа и декоративная косметика.

«Масштабирование „обратной связи“ в офлайн-магазинах — часть комплексной программы сбора мнения гостей, которая позволяет не просто фиксировать оценку в моменте, а на самом деле корректировать работу всей торговой сети. Если раньше узнать рейтинг товара на основе обратной связи гостей, попробовавших его, могли только пользователи нашего приложения, то теперь эта опция доступна каждому гостю и в офлайн. Таким образом, принимать решение о покупке становится еще проще», — комментирует директор департамента клиентского опыта «Пятёрочки» Александр Чухонцев.

В среднем гости магазинов в Казани в месяц оставляют более 1 млн оценок в приложении «Пятёрочки». А по всей стране с момента запуска программы «обратная связь» было собрано более 400 млн оценок товаров из ассортимента торговой сети.