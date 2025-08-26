«Пятёрочка»: Соберите свой удивительный мир и выиграйте 1 млн рублей или поездку в Китай

Фото: торговая сеть «Пятёрочка»

В магазинах «Пятерочка» стартовала детская акция «Рокубсы», которая продлится до 6 октября. Покупатели торговой сети могут собрать креативную коллекцию магнитных кубиков с яркими персонажами и элементами городской среды, а также принять участие в еженедельных розыгрышах щедрых подарков и выиграть главный приз – 1 млн рублей. Победитель мобильной игры отправится за приключениями в Китай.

«Рокубсы» – это не просто игрушки, а целый мир для творчества! Полная коллекция включает 30 магнитных кубиков. Одна грань посвящена персонажу – колоритным жителям города вроде сотрудника банка с терминалом или модницы с чемоданом. Две другие украшены элементами городской среды: фасадами зданий, дорожными знаками и вывесками. Оставшиеся три содержат предметы героев, дополненные узнаваемым брендингом «Пятерочки», товарами СТМ и популярными молодежными фразами.

Магнитные грани позволяют соединять кубики между собой, создавая городские композиции. Легкие приятные щелчки при соединении элементов превращают сборку в антистресс-терапию, а сам процесс развивает воображение.

Фото: торговая сеть «Пятёрочка»

Охота за кубиками начинается

Получить «Рокубсы» очень легко! За покупки в магазинах сети на сумму 650 руб., приобретение товаров-партнеров акции или за заказы в приложении «Пятерочка» на 1000 руб. выдается упаковка с магнитным кубиком. Кроме того, игрушку можно купить за 60 рублей.

Каждая упаковка содержит промокод, который после активации в мобильном приложении открывает дорогу к еженедельным розыгрышам и главному призу:

более 2000 подарочных карт «Роблокс»,

1 млн рублей – в финале акции, среди самых активных коллекционеров.

Для бережного хранения коллекции предусмотрен специальный альбом с настольной игрой в стиле «монополии» за 349 рублей. Если юный собиратель захочет выделиться в компании друзей, на полках сети можно найти модный аксессуар – светящийся в темноте лимитированный рюкзак за 1299 рублей.

Фото: торговая сеть «Пятёрочка»

Китай не за горами

Мало 1 млн рублей? Тогда отправляемся в Поднебесную! Присоединяйтесь к одноименной игре в приложении «Пятерочка»: сортируйте товары на виртуальных полках по принципу «три в ряд», чтобы зарабатывать игровую валюту – «звездочки». Их можно вложить в развитие цифровой вселенной «Пятерочка-Сити». За каждые 650 руб. в чеке с картой «X5 Клуб» участник получит одну игровую попытку.

За успешное прохождение уровней пользователи получат гарантированные подарки от партнеров и смогут принять участие в розыгрыше ценных призов:

молодежных гаджетов известных мировых брендов (наушники, ноутбук, умные часы),

подарочных сертификатов «Пятерочка» номиналом 2000 руб. и «Яндекс Афиша» – на сумму 10 000 руб.,

путешествия в Китай.

Чтобы сделать акцию еще более увлекательной для детей, торговая сеть интегрировала «Рокубсов» в виртуальный мир Roblox. В большом городе каждому игроку достанется недостроенный район, который необходимо развивать: строить новые здания, увеличивать численность населения, зарабатывать монетки, прокачивать персонажа, улучшать инфраструктуру и участвовать в сражениях с другими геймерами.

Все подробности о рекламной кампании и условиях участия можно узнать в мобильном приложении «Пятерочка». Количество упаковок с коллекцией кубиков ограничено.

Реклама ООО «АГРОТОРГ»