«Пятёрочка» рассказала, как сэкономить 20% на приготовлении новогодних салатов

Фото: торговая сеть «Пятёрочка»

Аналитики торговой сети «Пятёрочка» подсчитали, во сколько россиянам обойдется приготовление традиционных новогодних салатов. Так, в среднем по стране стоимость ингредиентов для «‎Сельди под шубой» на 53% ниже, чем для «‎Оливье». Сэкономить еще больше можно, если выбирать продукты собственных торговых марок (СТМ) сети — полный набор для любого из салатов в этом случае обойдется в среднем на 20% дешевле.

Средняя стоимость ингредиентов для приготовления «Оливье» (около 2 килограммов готового салата) из продуктов известных брендов составляет 418 рублей*, а из СТМ «Пятёрочки» — 309 рублей или на 26% меньше. Самый дорогой продукт в рецепте — вареная колбаса — обойдется на 40% выгоднее при выборе собственных торговых марок.

Дешевле всего «Оливье» смогут приготовить жители Приволжья, в том числе Татарстана, и Юга России — здесь стоимость набора ингредиентов из позиций популярных брендов составит 393 и 394 рубля соответственно. Покупать товары СТМ для этого салата выгоднее всего жителям Центрального федерального округа — для них они обойдутся в 268 рублей.

Одним из важных компонентов салата являются куриные яйца. Даже при теперешних ценах салат можно сделать экономичным. Татарстан много лет является лидером в России по производству этого диетического продукта. По данным Минсельхозпрода РТ, производство яиц в этом году на 13% выше нормы. На сегодня в Татарстане ажиотажа вокруг этой продукции не наблюдается.

Многие хозяйки при приготовлении также используют майонез, два крупнейших производителя которого располагаются в Татарстане. Их конкуренция всегда выгодна потребителю и приводит к снижению отпускных цен.

Тем, кто стремится оптимизировать свои траты на новогодний стол, в этом году стоит обратить особое внимание на «Сельдь под шубой» — в среднем по стране около 1,9 килограмма готового салата обойдется покупателям «Пятёрочки» в 197 рублей. При выборе продуктов собственных торговых марок цена за весь набор составит 166 рублей — это позволит сэкономить до 15%.

Самой бюджетной «Сельдь под шубой» станет для Юга России и Северо-Западного федерального округа — в тех регионах, где есть выход к морю. За набор ингредиентов для нее тут придется отдать не более 190 рублей при выборе известных брендов и чуть меньше 160 рублей при выборе товаров собственных марок сети.

*Расчеты сделаны на основе данных за первую неделю декабря 2023 г.

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