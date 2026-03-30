«Пятёрочка» приглашает взрослых и детей проверить знания в области ЗОЖ

Торговая сеть «Пятёрочка» объявляет о старте третьей всероссийской «Здоровой олимпиады». Онлайн-соревнование на знание принципов правильного питания и ЗОЖ рассчитано в первую очередь на школьников с 1 по 11 класс и студентов колледжей, но принять участие могут также и взрослые — родители, педагоги и все желающие. Конкурс продлится с 30 марта по 12 апреля.

«Здоровая олимпиада» проводится с 2024 года. Это часть большого образовательного проекта «Школа питания», который реализуется торговой сетью на базе программы устойчивого развития «Пятёрочка с заботой». За два учебных года в соревнованиях приняли участие более 450 000 человек и почти 14,5 тыс. образовательных учреждений из 89 регионов. Министерство просвещения РФ в прошлом году включило олимпиаду в перечень рекомендованных конкурсов.

Пройти тестирование можно индивидуально или в составе команды своего учебного заведения. Школы и колледжи, показавшие самые высокие результаты и максимальную вовлечённость по итогам всех этапов, получат денежный грант на реализацию собственных ЗОЖ-проектов. При этом все конкурсанты, независимо от результата, будут награждены ценными призами.

В этом году у проекта появились новые партнёры, благодаря чему призовой фонд увеличился до 8 млн рублей. Абсолютному победителю олимпиады компания «Логика молока» вручит грант в размере 3 млн рублей. Образовательные учреждения, попавшие в топ-5 лучших, получат 3 млн рублей от торговой сети «Пятёрочка» (распределят между тремя лауреатами) и 2 млн рублей от «Черкизово» (одному лауреату). Также школы и ссузы будут обеспечены полезными снеками «Вкус & Польза».

«Здоровый образ жизни сегодня — не просто модный тренд, а осознанная необходимость для миллионов россиян. По данным Минздрава за прошлый год, как минимум каждый пятый ребёнок в нашей стране страдает избыточным весом и имеет риск развития ожирения. Таким образом, если мы хотим вырастить здоровое поколение, навыки ЗОЖ необходимо прививать с ранних лет. Однако важно не превратить процесс обучения в скучную рутину — иначе мы добьёмся обратного эффекта. Предложенный нами формат онлайн-соревнования отлично воспринимается детьми. По данным опросов, 85% участников отмечают, что олимпиада помогла им повысить осведомлённость о принципах ЗОЖ, а 11% признались, что стали применять полученные знания на практике», — отметила руководитель направления устойчивого развития торговой сети «Пятёрочка» Алина Юхневич.

Что такое осознанное питание, как правильно выбирать продукты, почему нельзя заедать стресс и какую ошибку совершил Винни-Пух, съев целый горшок меда, — на эти и другие темы предлагалось поразмышлять участникам олимпиады год назад. Какие вопросы ждут конкурсантов в этом сезоне, разумеется, секрет. Известно, что каждому участнику предстоит выполнить 20 заданий, уложившись в 45 минут. Причём для разных возрастных групп предлагаются тесты разного уровня сложности (всего таких уровней шесть), поэтому интересно будет и младшим школьникам, и подросткам, и родителям, и педагогам.

Научную экспертизу проекта усилил Приволжский исследовательский медицинский университет. «Для нас это возможность внести реальный вклад в здоровьесбережение нации. Преподаватели вуза провели экспертную оценку вопросов олимпиады, что гарантирует научную достоверность материалов. Для участников «Здоровой олимпиады» мы предусмотрели специальный приз», — отметил ректор Приволжского исследовательского медицинского университета Николай Карякин.

Все конкурсанты, независимо от возраста, могут принять участие в олимпиаде самостоятельно, однако регистрация от образовательной организации даёт ряд преимуществ:

– право претендовать на денежный грант;

– доступ к панели администратора, где можно посмотреть статистику по регистрациям учеников из каждого класса и их успехи в прохождении тестов;

– возможность для администратора создать сертификаты участников для себя и педагогов школы. Таким образом все педагоги, чьи ученики принимали участие в олимпиаде, смогут получить благодарность.

«Сегодня 90% продукции наших брендов относятся к категории здорового питания, и компания на протяжении длительного времени поддерживает как государственные программы здоровьесбережения, так и бизнес-инициативы в этой сфере. При этом мы уверены, что тренд на ЗОЖ не ослабнет в ближайшие годы, поэтому партнёрство в проекте «Здоровая олимпиада» стало логичным шагом по дальнейшей популяризации ЗОЖ среди молодёжи», — заявил генеральный директор «Логики молока» Якуб Закриев.

«Наша компания не первый раз участвует в такого рода проектах. Например, уже четвертый год мы занимаемся в регионах нашего присутствия реновацией школьных столовых, заодно знакомя учащихся с базовыми принципами полезного рациона и осознанного отношения к еде. Популяризацию ЗОЖ и выбора в пользу здоровых продуктов мы считаем важной частью нашей работы. И партнёрство со «Здоровой олимпиадой» стало для нас ещё одним шагом в этом направлении», — отметил руководитель направления корпоративной социальной ответственности и устойчивого развития Группы «Черкизово» Всеволод Грибченков.

Чтобы стать участником «Здоровой олимпиады», необходимо зарегистрироваться на сайте http://здоровая-олимпиада.рф/ и сохранить данные для доступа в личный кабинет. Выполнить задания можно в любой день с 30 марта по 12 апреля 2026 года. Для комфортного прохождения тестов организаторы рекомендуют выбрать компьютер или ноутбук со стабильным доступом в интернет.