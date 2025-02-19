«Пятёрочка» предлагает собрать коллекцию предметов интерьера со скидкой до 60%

Фото: пресс-служба ТС «Пятёрочка»

Торговая сеть «Пятёрочка» запускает новую накопительную акцию «Приятные знаки внимания», которая продлится до 14 апреля 2025 года. Теперь наполнить дом стильным и уютным декором можно со скидкой до 60%, собирая коллекцию предметов интерьера.

«Приятные знаки внимания» – это возможность превратить покупки в маленький праздник. За каждые 200 рублей в чеке с картой «Х5 Клуба» или при приобретении товаров-партнёров гостям торговой сети начисляются электронные наклейки. Чтобы получить стильный предмет из коллекции по специальной цене, необходимо накопить минимум 10 наклеек. Их количество отображается в мобильном приложении и на чеке. Также товары можно приобрести за полную стоимость.

Всего в коллекции 20 уникальных предметов: изящные фарфоровые и керамические кружки, ароматические свечи и диффузоры, фигурки, декоративные вазы и даже дизайнерские бокалы. Это не только практичные, но и стильные аксессуары, которые украсят ваш дом или станут отличным подарком для близких.

Фото: пресс-служба ТС «Пятёрочка»

Кроме того, для участников подготовлена увлекательная мини-игра в мобильном приложении «Пятёрочка». В ходе которой игроки могут зарабатывать звёздочки и получать награды за выполнение заданий разной сложности. Игровая валюта открывает дополнительные возможности: с её помощью можно разблокировать призы и бонусы, а также быстрее собрать коллекцию предметов интерьера в метавселенной.

Все подробности об акции и условиях участия можно узнать на сайте podarok.5ka.ru и в мобильном приложении «Пятёрочка».

Торговая сеть «Пятёрочка» — крупнейшая российская сеть продуктовых магазинов «у дома», которая насчитывает 22 975 точек в 74 регионах России по состоянию на конец 2024 года. Вместе с торговыми сетями «Перекрёсток» и «Чижик», магазинами «Красный Яр» и «Слата», цифровыми бизнесами Vprok.ru, 5Post, «Много Лосося» и медиаплатформой Food.ru входит в X5 Group.

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