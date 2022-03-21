«Пятёрочка» поможет трудоустроиться потерявшим работу россиянам

«Пятёрочка» внедрит специальную программу ускоренного обучения в сфере продуктового ретейла. Кроме того, Х5 Group проработала и внедряет инструкции по приему на работу переселенцев, чтобы они также могли занимать вакантные должности в магазинах торговой сети, расположенных в городах временного проживания.

Потребность в новых рабочих кадрах остается, и набор специалистов на массовые должности идет в штатном режиме. Компания готова, как и в первые месяцы пандемии коронавируса, поддержать тех, кто оказался в сложной ситуации и заинтересован в поиске работы. Граждане, которые остались без работы, или переселенцы могут устроиться на такие массовые позиции, как продавец-кассир, администратор, замдиректора магазина, оператор склада, водитель электроштабелёра и пр.

Те специалисты, которые имеют релевантный опыт управления и готовы в ближайшем будущем переориентироваться на работу в продуктовом ретейле, могут попробоваться на должность директора магазина. «Пятёрочка» разрабатывает специальную программу ускоренного обучения, чтобы такие кандидаты могли быстро и комфортно перестроиться на работу с учетом специфики сектора. В основном сотрудников будут готовить к участию в проекте «Директор-партнер», запущенном внутри сети. Согласно проекту, магазин работает как самостоятельная единица бизнеса, а директор – как собственник бизнеса, только внутри большой компании. Они имеют расширенные полномочия (могут самостоятельно устанавливать план продаж и набирать команду, влиять на затратную и доходную часть бизнеса, инициировать маркетинговые акции и так далее). Запуск программы планируется в апреле на 150 магазинов. В сентябре директоров-партнёров будет уже 1 000.

«Сегодня непросто делать долгосрочные планы и прогнозы, но продуктовый ретейл в данный момент чувствует себя чуть увереннее, чем другие сферы бизнеса. Наша главная задача — обеспечить население нужными продуктами и товарами первой необходимости. Поэтому найм на линейные позиции в рознице и логистике продолжается в обычном режиме. Мы понимаем, что на „Пятёрочке“ сейчас большая социальная ответственность, поэтому мы готовы предложить работу сотрудникам тех компаний, которые переживают непростые времена», — подчеркнула директор по персоналу и организационному развитию торговой сети «Пятёрочка» Лилия Дерябина.