«Пятёрочка» подключила СБП для оплаты доставки

Сервис «Пятёрочка Доставка» подключили к системе быстрых платежей – теперь татарстанцы смогут удобно и безопасно оплачивать свои заказы через СБП.

Чтобы воспользоваться новой опцией, нужно после того, как сформировал корзину в приложении, совершить следующие действия:

В способах оплаты указать «Новый счет СБП»;

Нажать кнопку «Оформить заказ», указать необходимую информацию и нажать «Далее»;

В форме оплаты нажать «Оплатить», после чего в появившемся списке выбрать удобный вам банк – система автоматически перенаправит покупателя в приложение банка;

В приложении банка согласиться на подписку и оплату — после этого вы вернетесь в приложение «Пятёрочка», где будет создан заказ;

После сбора заказа система спишет требуемую сумму с вашего счета. Выполнить эти действия нужно будет лишь в первый заказ – при последующих покупках счет СБП будет уже зафиксирован в приложении и покупателю достаточно будет просто указать его как способ оплаты. Реклама. ООО «Агроторг»