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Руc Тат
Общество 31 октября 2023 16:33

«Пятёрочка» подключила СБП для оплаты доставки

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Сервис «Пятёрочка Доставка» подключили к системе быстрых платежей – теперь татарстанцы смогут удобно и безопасно оплачивать свои заказы через СБП.

Чтобы воспользоваться новой опцией, нужно после того, как сформировал корзину в приложении, совершить следующие действия:

  • В способах оплаты указать «Новый счет СБП»;
  • Нажать кнопку «Оформить заказ», указать необходимую информацию и нажать «Далее»;
  • В форме оплаты нажать «Оплатить», после чего в появившемся списке выбрать удобный вам банк – система автоматически перенаправит покупателя в приложение банка;
  • В приложении банка согласиться на подписку и оплату — после этого вы вернетесь в приложение «Пятёрочка», где будет создан заказ;

После сбора заказа система спишет требуемую сумму с вашего счета. Выполнить эти действия нужно будет лишь в первый заказ – при последующих покупках счет СБП будет уже зафиксирован в приложении и покупателю достаточно будет просто указать его как способ оплаты. Реклама. ООО «Агроторг»

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