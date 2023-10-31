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«Пятёрочка» подключила СБП для оплаты доставки
Сервис «Пятёрочка Доставка» подключили к системе быстрых платежей – теперь татарстанцы смогут удобно и безопасно оплачивать свои заказы через СБП.
Чтобы воспользоваться новой опцией, нужно после того, как сформировал корзину в приложении, совершить следующие действия:
- В способах оплаты указать «Новый счет СБП»;
- Нажать кнопку «Оформить заказ», указать необходимую информацию и нажать «Далее»;
- В форме оплаты нажать «Оплатить», после чего в появившемся списке выбрать удобный вам банк – система автоматически перенаправит покупателя в приложение банка;
- В приложении банка согласиться на подписку и оплату — после этого вы вернетесь в приложение «Пятёрочка», где будет создан заказ;
После сбора заказа система спишет требуемую сумму с вашего счета. Выполнить эти действия нужно будет лишь в первый заказ – при последующих покупках счет СБП будет уже зафиксирован в приложении и покупателю достаточно будет просто указать его как способ оплаты. Реклама. ООО «Агроторг»
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