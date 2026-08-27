«Пятёрочка» объединила свыше 146 000 человек вокруг народных традиций и семьи

Фото: торговая сеть «Пятёрочка»

Торговая сеть «Пятерочка», входит в X5, подвела итоги фестиваля «Традиции родного края», посвященного семейным обычаям, народным ремеслам и любви к малой родине. С июля по август проект помогал жителям страны заново открыть для себя историю родного края и поддержать местных мастеров. В 36 регионах России состоялось более 165 мероприятий, объединивших свыше 146 тыс. участников – детей, родителей, бабушек и дедушек.

Так, жители Ульяновска отметили День семьи, любви и верности плетением традиционных венков, хороводами и общим чаепитием. В Казани и Набережных Челнах взрослые вместе с детьми мастерили кукол-неразлучников – обереги, символизирующие крепкий союз.

В Бугульме местный «Центр татарской культуры» и организация «Ангелы Мира» провели встречи, посвященные связи семейных традиций с культурным кодом Татарстана – от национальной вышивки до создания общего арт-объекта. Фотовыставку с пейзажами родных мест представила односельчанам Евгения Бокина из станицы Троицкой Краснодарского края.

Фото: торговая сеть «Пятёрочка»

Ключевым партнером фестиваля выступило движение «Волонтеры культуры». При его поддержке в Ставропольском крае, Республике Марий Эл, Ивановской и Амурской областях прошла серия творческих встреч. Местные жители осваивали палехскую миниатюру, расписывали дымковские фигурки и создавали закладки с национальными орнаментами.

Народные промыслы осваивали и в других регионах. Торговый зал одного из магазинов Мариинска Кемеровской области превратили на несколько дней в мастерскую по работе с корой березы. Вместе с экспертами музея «Береста Сибири» жители делали кукол-оберегов.

Фото: торговая сеть «Пятёрочка»

В Навле Брянской области участники расписывали деревянные доски в техниках хохломы и гжели, а «серебряные» волонтеры (люди старше 55 лет) в национальных костюмах приглашали прохожих присоединиться к процессу. Тем временем жителям поселка Кизнер в Удмуртской Республике праздник запомнился кулинарной историей: старшее поколение учило детей лепить традиционные пельмени, передавая семейные секреты.

Фестиваль вышел за пределы магазинов, охватив городские пространства и достопримечательности. В столице Башкортостана площадкой для события «Родное место 2.0» стала территория у Монумента Дружбы – на месте исторического Уфимского кремля. Там гости погружались в прошлые века через экскурсии, лекторий и музыкальную программу.

Фото: торговая сеть «Пятёрочка»

В поселке Поречье-Рыбное Ярославской области пространство у магазина превратили в инклюзивную зону добрососедства с фотовыставкой семейных историй. А в селе Дворцы Калужской области праздник объединил творческие номера жителей всех возрастов и общие танцы.

Отдельное внимание участники уделили благоустройству и добрым делам на свежем воздухе. На улицах Биробиджана активисты раскрашивали авторские скамейки для арт-квартала «ШТЕРН», слушая истории о развитии города. На территории станицы Кагальницкой Ростовской области сотрудники сети и представители «Движения Первых» объединились для работы в питомнике «Гелиос», сохраняющем уникальную донскую породу лошадей.

События проходили на базе «Центров местного сообщества» – специального социально-культурного проекта, действующего в 5 000 магазинах сети в партнерстве с благотворительными фондами «Добрый город Петербург» и «Хорошие истории». С 2021 года инициатива объединяет жителей из 71 региона.