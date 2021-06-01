«Пятёрочка» ко Дню защиты детей направит более 14 тонн продовольствия нуждающимся семьям

Торговая сеть «Пятёрочка» совместно с Фондом продовольствия «Русь», единственным в России «банком еды», поздравляет многодетные и нуждающиеся семьи с Днем защиты детей и вручит праздничные продуктовые наборы и другие подарки. Общий вес продовольственной помощи составит более 14,3 т.

Сеть подготовила 1500 праздничных наборов, куда входят масло, крупы, чай, консервы, печенье, сладости, орехи и сухофрукты, общим весом более 5,8т. Волонтёры фонда «Русь» адресно доставят по 300 таких наборов подопечным семьям в Санкт-Петербурге, Казани, Петрозаводске, Вологде и Кемерово.

Кроме того, в Москве и Московской области «Пятёрочка» выделила более 8,5 тонн свежих фруктов – бананов и апельсинов, которые получили в честь праздника 742 семьи в регионе, где воспитывается 2230 детей.

В Ростовской области поддержку сети получат ребята, находящиеся сейчас на лечении в больницах. Соки, яблоки и бананы общим весом более 180 кг волонтёры отправят для 185 маленьких пациентов.

«Забота о сообществе – это не просто часть бренда "Пятёрочка", это искреннее стремление помочь и оказать поддержку тем, кто в этом особенно нуждается – пожилым людям, ветеранам, малообеспеченным семьям, тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации или героям нашего времени – медицинским работникам. В День защиты детей мы хотим, чтобы заботу, теплоту и внимание почувствовали ребята, для которых это будет особенно ценно. Это вклад и забота о будущем поколении, от которого будет зависеть наше общее завтра», - отметила руководитель проекта «Забота о сообществе» торговой сети «Пятёрочка» Екатерина Демешко.