«Пятёрочка» и NIVEA поддержат семьи со слепоглухими детьми

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Торговая сеть «Пятёрочка» совместно с косметическим брендом NIVEA в рамках благотворительного проекта «Передышка» поддержит семьи, воспитывающие детей с нарушением слуха и зрения. Помощь родителям окажут опытные няни, которые смогут улучшить эмоциональное состояние малышей и развить социальные навыки. Также будут доступны бесплатные консультации с психологом, логопедом и специалистом по адаптивной физкультуре.

Каждому родителю нужен отдых и глоток свежего воздуха. А для тех, кто осуществляет уход за ребенком-инвалидом, такая возможность – не роскошь, а жизненная необходимость. Хотя бы на час, чтобы перезагрузиться, собраться с мыслями или просто побыть наедине с собой.

Социальная программа «Передышка» освобождает родителям время для себя, в то время как их ребёнок с ОВЗ будет находиться в надежных руках заботливой няни. Она не просто присмотрит за малышом, а наполнит его день общением, прогулками, играми и развивающими занятиями. Для многих семей, ежедневно сталкивающихся с физическим и эмоциональным выгоранием, проект становится единственным шансом снова найти силы и вернуть радость жизни.

«Забота объединяет нас всех: людей, компании, города и даже страны. Поэтому мы стремимся создавать равные и комфортные условия для тех, кто в этом особенно нуждается. Так, нам важно поддерживать семьи, которые каждый день проходят через непростые испытания, воспитывая детей с инвалидностью. Проект «Передышка» – это не просто идея, а возможность сделать паузу и восстановить силы. Здорово, что наши покупатели, выбирая продукцию известного косметического бренда, помогают сделать чью-то жизнь лучше», – прокомментировала инициативу Алина Юхневич, руководитель направления устойчивого развития торговой сети «Пятёрочка».

«Благодаря помощи няни снижается напряженность в семье, тем временем ребенок получает новый опыт общения и развития. Такая, на первый взгляд, простая помощь от наших партнеров – Nivea и торговой сети «Пятёрочка» – способствует гармонии в семье, что впоследствии снижает риск сиротства», – рассказала Юлия Шляндина, директор по фандрайзингу и PR Фонда поддержки слепоглухих «Со-единение».