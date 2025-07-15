«Пятёрочка» дарит «Щедрое лето»: 5 млн рублей и бонусы за каждую покупку

Фото: © Владимир Васильев/ «Татар-информ»

Торговая сеть «Пятёрочка» запускает акцию «Щедрое лето», в рамках которой за ежедневные покупки от 650 руб. можно не только получить гарантированные скидки на товары и ценные призы от партнеров, но и стать обладателем 5 млн рублей. Участие в розыгрыше максимально простое – регистрация чеков происходит автоматически. Кампания продлится до 11 августа 2025 года.

На дворе июль, и еще столько всего хочется успеть: окунуться в лазурное море, увидеть новые страны и города, прикупить смартфон, заменить бытовую технику, сделать жилье уютнее и осуществить долгожданную мечту. Все это можно реализовать без лишних затрат – вместе с акцией «Щедрое лето».

Фото: © Владимир Васильев/ «Татар-информ»

Просто приобретайте любимые товары в ближайшем магазине «у дома» и получайте подарки. За покупки от 650 рублей с картой «X5 Клуба» гостю будет вручена скретч-карта с двумя бонусами:

скидка до 50% на товары сети,

и один из промокодов – скидка до 15% на заказы с доставкой на дом в приложении «Пятёрочка» или подписка на «Пакет Х5» и другие полезные сервисы.

Фото: © Владимир Васильев/ «Татар-информ»

Также в мобильном приложении «Пятёрочка» можно найти купон с кешбэком или промокод на сервисы партнеров. Информация всегда будет находиться под рукой в смартфоне, поэтому воспользоваться предложением не составит труда в любой момент.

В дополнение к купонам и скретч-картам покупатели станут участниками розыгрыша подарочных сертификатов на технику, гаджеты, косметику и шопинг. А по итогам акции смогут взять главный приз – 5 млн рублей – и исполнить самые заветные желания. Для участия в «Щедром лете» достаточно подтвердить свое участие на сайте.

Более подробная информация об акции, условиях участия, порядке проведения розыгрыша и выдачи призов находится на сайте.

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