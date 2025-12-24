Пятый сезон конкурса «Тархан» побил рекорды по числу участников

Пятый сезон историко-культурного конкурса «Тархан», ориентированного на старшеклассников, интересующихся историей тюркских народов, стартовал с громким признанием общественности. По версии народного голосования на портале «Миллиард татар», проект был назван лучшим просветительским проектом 2025 года.

Конкурс реализуется совместно Министерством культуры Республики Татарстан и Институтом международных отношений, истории и востоковедения Казанского федерального университета при поддержке Всемирного конгресса татар. Финалисты получают приоритетное право на поступление в КФУ на направление «История тюркских народов».

На участие в заочном туре пятого сезона уже подано более 450 заявок от школьников из 22 муниципальных районов Татарстана и Ульяновской области. Регистрация продлится до 31 декабря.

Оргкомитет утвердил ключевые тематические направления сезона. Основное внимание будет уделено юбилеям выдающихся татарских поэтов – Габдуллы Тукая и Мусы Джалиля, а также тематике Года единства народов России и Года трудовой и воинской доблести. Кроме того, конкурс продолжит знакомить участников с историей древних тюркских народов и богатой театрально-музыкальной и литературной средой региона.

«Пятый сезон "Тархана" стартует на волне успеха и признания, что подтверждает его значимость для сохранения и популяризации нашей истории и культуры среди молодежи», – комментирует и.о. директора ИМОИВ, бессменный ведущий телепроекта Раиль Фахрутдинов. По его словам, тематика сезона позволит участникам глубже познакомиться с многогранным наследием тюркских народов и открыть уникальные образовательные возможности.