Пятый класс опасности: экологи нашли токсичный снег в Казани на улицах Миля и Гаврилова

В новогодние каникулы экологические инспекторы Татарстана перешли на усиленный режим работы. Они дежурят в местах, где возможно появление несанкционированных снежных свалок. Особое внимание уделяется дням после обильных снегопадов. Инспекторы находят свалки в самых укромных местах, на территориях старых баз, в полях, лесопосадках.

Исполком Казани на зимний период согласовал дополнительные десять мест временного складирования снега

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Исполком Казани определил десять мест временного складирования снега

Во время снегопадов коммунальные службы региона не всегда справляются с вывозом снега. Поэтому исполком Казани на зимний период согласовал дополнительные десять мест временного складирования снега. Для сравнения: в прошлом году таких мест было определено 12.

«В зимний период 2022/2023 года в Казани при возникновении чрезвычайной ситуации, связанной с выпадением большого количества осадков, согласованы временные места их складирования с последующим вывозом и утилизацией на семи городских снегоплавильных пунктах. Два места временного складирования расположены в Кировском и Московском районах, еще три – в Вахитовском и Приволжском, одно – на границе Авиастроительного и Ново-Савиновского и четыре – в Советском районе», – сообщил заместитель начальника Центрального территориального управления Минэкологии РТ Руслан Аллахвердеев.

Госинспекторы Министерства экологии и природных ресурсов Татарстана перед новогодними праздниками обследовали все места временного складирования снега. Как показали проверки, запас свободного места на зиму еще есть. Наполняемость некоторых мест составляет 20-30%. Районным администрациям поручено следить за состоянием этих территорий.

«Эксплуатация мест временного складирования снега проводится при соблюдении нескольких условий. Администрациям районов необходимо определить ответственных людей за их содержание. Этим людям и сотрудникам администраций следует организовать мероприятия по предотвращению негативного воздействия вредных веществ на земли и почвы. Необходимо исключить ввоз в места временного складирования снега твердых коммунальных и иных отходов», – отметил Аллахвердеев.

Также, со слов спикера, запрещается длительное хранение снежных масс в местах временного складирования. Они должны своевременно вывозиться на снегоплавильные пункты для утилизации. После использования мест временного складирования снега весной все территории должны быть приведены в надлежащее санитарно-экологическое состояние.

«Весной после таяния снега мы обследуем почву и возьмем пробы, чтобы определить, было ли на нее оказано негативное влияние. Чаще всего в составе грязного снега обнаруживаем нефтепродукты и дорожные реагенты», – пояснил собеседник «Татар-информа».

Согласно его данным, если виновник, устроивший нелегальную свалку, не обнаружен, то ответственность несет собственник или арендатор земельного участка. На них и возлагаются обязанности по уборке снега.

В прошлую зиму в Казани было выявлено 30 таких мест, в этот зимний период – четыре Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Экологи раскрыли свалки снега с содержанием хлоридов, сульфатов и нефтепродуктов

Ежегодно экологи зимой проводят рейды и фиксируют нелегальные свалки снега. В прошлую зиму в Казани было выявлено 30 таких мест, в этот зимний период – четыре. Нарушителям направлены предостережения.

«Инспекторами Центрального территориального управления Министерства экологии и природных ресурсов РТ этой зимой зафиксировали факты несанкционированного размещения снега в поселке Константиновка Советского района, в Ново-Савиновском районе на ул. Гаврилова, в Авиастроительном районе на ул. Миля и в Советском районе на ул. Аделя Кутуя. На всех четырех участках взяты пробы снега для проверки его токсичности и химического анализа. По результатам исследования проб на двух участках – по ул. Гаврилова и ул. Миля – определен 5-й класс опасности, есть незначительные превышения хлоридов, сульфатов, нефтепродуктов», – сообщил Руслан Аллахвердеев.

В администрации Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Казани направлены предупреждения, они должны в указанный срок убрать несанкционированные свалки. Результаты проб, отобранных еще в двух местах, пока не готовы. В случае обнаружения превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ собственникам этих земель также будут направлены предостережения.

«Нарушители сбрасывают снег, вывезенный после уборки дорог. Бывают факты, когда выбрасывают снег вперемешку со строительными отходами», – отметил спикер Минэкологии РТ.

Почему снег вывозят не в санкционированные места, а выбрасывают куда попало?

«Это делают нерадивые хозяйствующие субъекты. Если его вести на легальную снегоплавилку, нужно заплатить деньги. В местах временного складирования снега плата взимается на усмотрение администрации», – пояснил Аллахвердеев.

Фаяз Шакиров назвал размеры административных взысканий за нелегальные свалки снега Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Штрафы достигают 250 тыс. рублей, а при повторном нарушении удваиваются

За нелегальные свалки снега экологи штрафуют нарушителей. Если определяется 5-й класс опасности, то применяется такое же наказание, как за сброс отходов, по части первой статьи 8.2 КОАП РФ. Так, в декабре 2022 года в Казани был задержан нарушитель, сбросивший снег в Советском районе. Грузовик заметил экологический инспектор во время рейда. Нарушителю выписан штраф.

Свалки снега на особо охраняемых природных территориях в этот зимний сезон в Татарстане пока не зафиксированы. Однако в прошлые зимы были случаи, когда снег сбрасывали в водоохранные зоны, а также на территории Русско-Немецкой Швейцарии. Подробнее о штрафах за такие нарушения рассказал руководитель Волжско-Камского межрегионального управления Росприроднадзора Фаяз Шакиров.

«Были случаи, когда снег вывозили в водоохранные зоны, возбуждались уголовные дела. Грязный снег сбрасывали прямо к водным объектам. Мы выявляли факты на особо охраняемой территории регионального значения “Русско-Немецкая Швейцария”. В прошлую зиму снег сбрасывали около ул. Подлужной, у “Миллениума”. Мы пресекали эти нарушения, в настоящее время там вывоза снега нет», — сказал он.

Фаяз Шакиров назвал размеры административных взысканий за такие нарушения.

«За нарушения в области обращения с отходами, неважно на какой территории, размер штрафа для юрлиц составляет от 100 до 250 тыс. рублей. Есть отдельные статьи по нарушениям в водоохранных зонах. Там при повторном нарушении размер штрафа составляет до 500 тыс. рублей», — сказал он.

Спикер добавил, что когда почве или водному объекту наносится вред, природоохранное ведомство подсчитывает и предъявляет ущерб, нанесенный окружающей среде.

Запрещается длительное хранение снежных масс в местах временного складирования. Они должны своевременно вывозиться на снегоплавильные пункты для утилизации Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Раскрывать нарушителей помогают неравнодушные люди

По весне грязный снег превратится в талую воду, которая по своему составу и свойствам может быть приравнена к поверхностным сточным водам. Если грязная вода попадет в водный объект, то это нарушение может быть квалифицировано как сброс сточных вод без очистки, предупредили в Минэкологии Татарстана. Тогда будет рассчитан размер причиненного вреда, который будет предъявлен виновнику в судебном порядке.

Раскрывать нелегальные свалки снега и ловить нарушителей экологам помогают неравнодушные татарстанцы. Обо всех подобных фактах люди могут сообщать в Минэкологии Татарстана по доступным каналам связи: