Пятый год в Татарстане сокращается число разводов в семьях с несовершеннолетними детьми

Количество разводов в семьях, имеющих несовершеннолетних детей, снижается в Татарстане. В 2025 году оно сократилось на 23% по сравнению с 2024-м. Об этом сообщила сегодня начальник Управления ЗАГС Кабмина РТ Эльвира Ахметова на итоговом заседании коллегии ведомства в казанском ИТ-парке.

«Эта позитивная тенденция отмечается нами пятый год подряд», – подчеркнула она.

Ахметова также выразила уверенность в необходимости введения обязательной досудебной процедуры примирения супругов, подавших заявление о разводе, с участием медиаторов.

«В прошлом году 74% разводов в Татарстане были оформлены на основании решений судов. Это означает, что в ЗАГСы люди обращаются уже по факту – для получения документа о разводе, с решением суда на руках», – рассказала она.

Ахметова также сказала, что в настоящее время на федеральном уровне обсуждается законопроект об обязательном досудебном порядке разрешения семейных конфликтов, он прошел третье чтение.

«Периодом реализации инициативы планируются 2026-2027 годы», – уточнила Ахметова.

В работе коллегии принимает участие заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева, руководитель департамента развития и регулирования юридической помощи и правовых услуг Министерства юстиции России Роман Рябый.