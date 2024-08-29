Пятый фестиваль «Милли кием» будет посвящен истории казанского театра

Фото: © Рамиль Гали/«Татар-информ»

На набережной озера Нижний Кабан в Казани 30 августа пройдет фестиваль «Милли кием» — ежегодная городская традиция встречать День города Казани и День Республики Татарстан в национальном костюме.

«В этом году традиция отпразднует свое 5-летие. Концепция праздника будет посвящена истории казанского театра. Гости события смогут вдохновиться образами из прошлого, и отобразить это в своем современном костюме», — рассказали в Дирекции парков и скверов.

Гостям в национальных костюмах или с его элементами подарят чулпы (накосное украшение) и билбау (мужской пояс).

С 12:00 и до 21:00 на улице Марджани развернется маркет, в котором примут участие 14 брендов из Татарстана, Удмуртии и Башкортостана, пройдут мастер-классы по ткачеству и созданию национальных аксессуаров, презентации книги и фильма об озере Кабан, а также лекция о татарском театре 1920-х. Фестиваль завершится театральной постановкой «В тени» / «Күләгәдә» и вечерним концертом с участием группы Gauga.

В течение дня будет открыта выставка, посвященная истории казанского театра, — на ней будут представлены архивные афиши театра им. Г. Камала с 1926 года, а также театральные костюмы, которые могут стать вдохновением для создания современных образов.

На набережной озера Кабан будет работать чайная зона. В зоне мастер-классов школа и бюро татарских ремесел qul eşe будет обучать всех желающих тамбурной и ковровой вышивке, а также технологии казанского шва.

Гости смогут увидеть результат работы кинолаборатории для сценаристов, которая проходила на набережной Кабана в течение 1,5 месяца. Итогом стала короткометражка на тему дома и озера Кабан.

С лекцией «Татарский театр в 1920-х годах и русский революционный авангард. Точки пересечения и расхождения» выступит театральный критик Нияз Игламов.