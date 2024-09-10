Пятые сутки в Казани ищут пропавшую 40-летнюю женщину

В Казани полицейские и волонтеры ищут пропавшую 40-летнюю женщину. С 6 сентября ее местонахождение неизвестно.

Фото: © «Лизаалерт»

В ориентировке указано, что женщина нормального телосложения, рост 170 см, волосы темно-русые с проседью, глаза серые. Была одета в светло-бежевый велюровый костюм с капюшоном, белые кроссовки с розовыми вставками. С собой у женщины была черная спортивная сумка.

Всех, кто обладает информацией о ее местоположении, просят обратиться по телефону: 8(800) 700 54 52 или 112.