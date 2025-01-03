Пятно мазута после крушения танкеров в Керченском проливе дошло до Севастополя

После крушения танкеров в Керченском проливе пятно мазута дошло до Севастополя.

Как сообщает ТАСС, пятно обнаружили на входе в Балаклавскую бухту.

Черноморо-Азовское морское управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования и Севприроднадзор ведут мониторинг ситуации. Спасатели города, по указанию мэра, займутся сбором мазута.